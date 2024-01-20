Очевидица происшествия рассказывает: "Всю дорогу пассажир ругался, я не знаю, был ли это сын с матерью или тому подобное. Да, там была и женщина, которая очень много снимала. Я так понимаю, что готовила материал для полиции. Они оба говорили на русском языке и всю дорогу между собой высказывали в адрес водителя различные обвинения".

Водитель автобуса давления не выдержал и все-таки вмешался в конфликт, выйдя из кабины и начав разговор с мужчиной.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане отметила: "Нашему водителю потребовалась медицинская помощь. В данный момент мы еще не получили его пояснений, так как он довольно сильно пострадал от этой агрессии. Но я понимаю, что этот инцидент произошел в связи с заходом через передние двери, в результате чего на водителя физически напал пассажир".

Водитель автобуса пока не поделился своей версией произошедшего.

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