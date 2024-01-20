Мошенники придумали кричащую и фейковую историю о смерти писательницы Моники Зиле

"Байба Зиле написала: "Что это за безумные кошмары? Мама смеется со своего облака и рубит мачете Google translate. У нее не было никакой кисты мозга и вообще - кто производит эти кошмары?"

Если открыть размещенную Зиле ссылку, то видна лживая мошенническая реклама, которая сообщает: "Андрей Эрглис о смешной смерти Моники Зиле: "Я предупреждаю всех гипертоников страны - спасайте себя, лечите сосуды уже сегодня! Выбросьте валерон и эналаприл в мусорное ведро!"

Кроме того, мошенническая ссылка распростряняет ложную информацию о том, что "причиной смерти Моники Зиле была киста мозга и остановка сердечной деятельности".

Портал распрострянет некое предусмотренное для лечения сердца и сосудов "чудо-средство" "Тонерин".

В прошлом году Re:Baltica выяснила, что средства "Тонерин" нет ни в Латвийском регистре лекарств, ни в регистре биоактивных добавок. В Google можно найти несколько подобных порталов, которые распространяют "Тонерин". На большей их части даже не указан состав препарата. На некоторых сообщается, что он создан из натуральных веществ и не содержит "химии", а в других рассказывает, что он содержит коэнзим Q10, который можно купить в латвийских аптеках в три раза дешевле, чем рекламируют мошенники.

Популярная журналистка, политик, общественный деятель Моника Зиле родилась в Петушках Резекненского района - деревне, которая сейчас живет только в воспоминаниях людей. Моника Зиле была главным редактором газеты "Советская молодежь" (1978-1987) и журнала "Женщина" (1987-1998), депутатом Сейма Латвии.

Наряду с работой в прессе с 1980 года Моника Зиле занималась написанием прозы и пьес. Она автор нескольких романов, сборников рассказов и пьес - ряд драматургических работ поставлены любительскими театрами Латвии, а также Лиепайским театром. Зиле была сценаристом сериала "Цветок тьмы" (1998).

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