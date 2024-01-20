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Мужчине за попытку ограбления и изнасилование пенсионерки дали 8 лет тюрьмы

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Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото Фото: Inked Pixels/Shutterstock

Курземский районный суд за насильственные преступления по отношению к пенсионерке приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы, сообщает агентство LETA.

Согласно обвинению, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хотел получить деньги и зашел в квартиру, зная, что там одна живет пенсионерка. Когда пострадавшая сообщила, что денег у нее нет, обвиняемый высказал в адрес женщины угрозы и применил по отношению к ней физическое насилие.

Нападавший, высказав угрозы и применив насилие, совершил с женщиной против ее воли и действия сексуального характера.

Курземский окружной суд признал обвиняемого виновным в совершении вменяемого ему преступления и приговорил к лишению свободы на восемь лет и пробационному надзору на четыре года.

Кроме того, суд решил сохранить обвиняемому меру пресечения - арест - до вступления решения в законную силу.

К такой же мере наказания в ходе дебатов суд просил приговорить мужчину и государственный обвинитель.

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