Видео ⟩ Под Цесисом приехавшие на вызов полицейские с трудом задержали агрессивного мужчину

В начале января в Лиепской волости Цесисского края полицейским с большими сложностями удалось задержать агрессивного мужчину, сообщает передача Degpunktā.
Встреченные передачей местные жители в поселке Лиепас не смогли идентифицировать мужчину с видео. Кроме того, они не знают, по какой причине он был задержан. Само задержание продолжалось очень долго, очевидцы наблюдали за ним с большим интересом.
В Государственной полиции передачу Degpunktā проинформировали, что конфликт произошел в начале января.
Мужчина возрастом около 29 лет нанес телесные повреждения женщине. Кроме того, он нарушил решение суда о временной защите от насилия.
Мужчина был агрессивным и продолжал угрожать вызвавшей его женщине и в присутствии стражей порядка, поэтому сотрудники полиции решили его задержать.
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