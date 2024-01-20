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Видео ⟩ Под Цесисом приехавшие на вызов полицейские с трудом задержали агрессивного мужчину

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В начале января в Лиепской волости Цесисского края полицейским с большими сложностями удалось задержать агрессивного мужчину, сообщает передача Degpunktā.

Встреченные передачей местные жители в поселке Лиепас не смогли идентифицировать мужчину с видео. Кроме того, они не знают, по какой причине он был задержан. Само задержание продолжалось очень долго, очевидцы наблюдали за ним с большим интересом.

В Государственной полиции передачу Degpunktā проинформировали, что конфликт произошел в начале января.

Мужчина возрастом около 29 лет нанес телесные повреждения женщине. Кроме того, он нарушил решение суда о временной защите от насилия.

Мужчина был агрессивным и продолжал угрожать вызвавшей его женщине и в присутствии стражей порядка, поэтому сотрудники полиции решили его задержать.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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