За недостаточное знание госязыка наказано несколько нянь в детсадах

Недостаточный уровень владения латышским языком также был обнаружен у семи воспитателей.

В первом семестре этого учебного года VVC проверил знания латышского языка у 66 нянь и 12 воспитателей детей.

Знание государственного языка, необходимое для помощников педагогов детских садов или нянь и воспитателей детей, определено Правилами Кабинета министров. Согласно им, няни в детских садах должны знать латышский язык на уровне C1, а воспитатели - на уровне B2.

VVC поясняет, что не существует исключений для привлечения к ответственности за неиспользование национального языка в той мере, в какой это необходимо для выполнения профессиональных и служебных обязанностей.

Напомним, согласно плану действий правительства, няням и помощникам учителей может быть запрещено работать в учебных заведениях, если VVC установит, что они недостаточно владеют государственным языком для выполнения своих профессиональных и служебных обязанностей.

Планируется, что ограничения будут введены до 31 августа 2026 года.

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