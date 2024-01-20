В Германии снова массовые протесты против ультраправых. Чем они вызваны?

На этом собрании, по данным журналистов, прозвучали идеи, которым многим в стране показались созвучными с политикой нацистов.

Как сообщило Corrective, встреча прошла в Потсдаме в ноябре, и на ней обсуждался проект так называемой «ремиграции» - депортации миллионов людей, включая мигрантов и «неассимилированных граждан», даже если у них есть немецкое гражданство или вид на жительство в стране.

Идею представил Мартин Зельнер — 35-летний австрийский ультраправый идеолог, которому запрещен въезд в США и Великобританию из-за экстремистской деятельности.

Журналисты утверждают, что на собрании присутствовали и двое членов правоцентристского Христианско-демократического союза, который несколько лет назад был правящей партией Германии. До 2021 года его возглавляла экс-канцлер Ангела Меркель.

Расследование Corrective было основано на слитых имейлах от организаторов мероприятия, работе журналиста под прикрытием и съемках со скрытых камер. Оно вызвало волну гнева по всей стране, и многие провели параллели с аналогичными планами нацистов.

Руководство партии «Альтернатива для Германии» попыталось дистанцироваться от встречи, и ее соучредитель Алиса Вайдель даже уволила своего близкого помощника Роланда Хартвига, присутствовавшего на ней.

Она заявила, что «конечно, каждый, кто имеет немецкое гражданство, является частью нашего народа, (…) и именно поэтому немецкий паспорт нельзя давать кому попало».

Но это не остановило возмущение, разраставшееся по всей стране.

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