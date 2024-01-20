Видео ⟩ В квартире не греет половина радиаторов. Рижанка винит домоуправа

Дочь Марины Валерия показывает квартиру и говорит, что радиаторы на кухне и в спальне холодные. Хуже того, на оконном стекле в спальне уже образовался лед.

Валерия говорит, что проблемы начались еще 18 лет назад, когда в доме установили новую систему отопления. Скорее всего, тогда была допущена какая-то ошибка, ведь за отопительный сезон радиаторы приходилось проверять, как минимум четыре раза, чтобы они нормально нагревались. Проблема обострилась этой зимой

Валерия беспокоится за здоровье матери, поскольку по мере снижения температуры воздуха в квартире у ней обостряются хронические заболевания.

Несмотря на то что приезжает мастер и выполняет ремонт, но это помогает всего на несколько дней. После этого один из стояков в системе отопления снова перестает работать.

Жильцы подозревают, что в этом виновата некомпетентность техника, который во время одного из своих визитов признался, что знаком с новыми системами отопления, а не со старыми.

Марина также считает, что следует нанять грамотного специалиста, который сможет привести систему отопления в порядок. Поскольку пенсионерка оплачивает счета за отопление полностью и без задержек, то получать только половину услуги для нее обидно.

Как ситуацию объясняет руководство Siltumservisa Rīga, ответственное за систему отопления здания, и как управляющий зданием планирует решить проблему, смотрите в видео!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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