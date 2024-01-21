Бывший глава немецкой спецслужбы создает новую партию

Новая ультраконсервативная партия может возникнуть в Германии в ближайшее время - ее создает экс-глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), уволенный со скандалом с этой должности в 2018 году. В субботу, 20 января, в Эрфурте большинство членов объединения "Союз ценностей" (Werteunion) проголосовало за то, чтобы новая партия получила такое же название.

По предварительным данным, эта партия в политическом спектре может занять место между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и правопопулистской "Альтернативой для Германии". Сам Масен пока входит в ряды ХДС, однако многие годы находится в конфликте с руководством партии. Новое объединение классифицирует себя как "консервативно-либеральную" партию.

Как отмечает агентство AFP, Масен не исключал возможность сотрудничества новой партии с АдГ. ХДС политик обвинял в "сползании в лево-зеленый лагерь". "Мы - ХДС 1.0", - заявил он. По собственным данным партии, в "Союз ценностей" уже входят 4000 членов, подавляющее большинство из которых ранее состояли в ХДС. Ожидается, что новая партия примет участие в выборах в ряде федеральных земель уже в этом году, пишет AFP.

Официально создание новой партии запланировано на февраль. Если это случится, то ему и его сторонникам придется покинуть ХДС.

Обвинения Масена в склонностях к теориям заговора

В ХДС самого Масена среди прочего, обвиняют в использовании антисемитских выражений и склонности к теориям заговора. В 2018 году Масена также, в частности, обвиняли в неправомерной передаче парламентской фракции партии АдГ информации из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы. Он также попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинности" видеозаписи из Хемница, где несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами (видео было подлинным).