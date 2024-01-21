За занавесом: российские пропагандисты полны оптимизма

Телепередачи прошлой недели показали, что российские пропагандисты настроены очень оптимистично и самодовольно, и, к сожалению, на сей раз на это есть серьезные основания. 2023 год оказался неудачным для украинцев на фронте.
В то же время у США закончились деньги, предназначенные для помощи Украине, и, как выразился представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, "нет волшебного горшочка, из которого можно было бы черпать", если Конгресс не примет новый пакет финансирования. Кроме того, Кремль питает надежду, что на президентских выборах в США в этом году победит Дональд Трамп, и в то же время, конечно, россияне очень рады раздробленности Евросоюза и таким персонажам, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
На этот раз россиянам не надо даже ничего придумывать. Это тот редкий случай, когда они могут использовать ведущие западные СМИ один к одному, ничего не искажая. А именно, уже несколько недель ведущие издания мира пишут о том, что без военной помощи Запада Украина проиграет войну. Россияне преподносят это своей аудитории так, что уже понятно, что никакой помощи не будет. Правда, упоминалась и масштабная британская помощь, но подчеркивалось, что она недостаточна и не приведет к перелому в боевых действиях.
В то же время россияне продолжали изображать Запад как рассадник разврата, с особым удовольствием рассказывая о том, что французское правительство возглавит гей, а его партнер станет министром иностранных дел. Кроме того, анекдотом – но не для российского общества! - стало заявление мэра Санкт-Петербурга о том, что российские солдаты своими глазами видели гендерно-нейтральные туалеты в Украине, поэтому они прекрасно понимают, за что воюют.
Очень пригодились для демонизации Америки авиаудары США и Великобритании по повстанцам-хуситам в Йемене 11 и 12 января в ответ на поддерживаемые Ираном атаки хуситов на корабли в Красном море. Пропагандисты поспешили заявить, что американцы в очередной раз нападают на "невинные" страны, расположенные за тысячи километров от границ Америки. "Авиаудары США по Йемену - еще один пример нарушения англосаксами резолюций Совета Безопасности ООН", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Попытки России позиционировать себя как голос умеренности и региональной стабильности являются ложными, и на самом деле она рассматривает агрессию со стороны союзников Ирана, в том числе хуситов, как нечто, что можно использовать в своих интересах", - пишет Business Insider о позиции России. Несколько аналитиков международной политики сообщили изданию, что более широкий конфликт в регионе отвлечет внимание Запада от помощи Украине, что также является явной целью россиян. Кроме того, нападки на США и осуждение ударов в Йемене еще больше сближают русских с Ираном, который важен для государства-агрессора из-за поставок боевых дронов.
Запад терпит неудачу?
Российские пропагандисты бегло осветили визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии, особо подчеркнув, что Зеленский был жалок и в очередной раз "выпрашивал" поддержку. Зато с визита в Ригу было показано видео, в котором утверждалось, что Латвия предоставила для перевозки Зеленского старый, грязный "Мерседес". Ну и, разумеется, страны Балтии вновь обвинили в русофобии.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Между тем газета New York Times пишет, что "эмоциональный вклад в войну в Украине почти нигде так не силен, как в Балтии, где три бывшие советские республики провозгласили независимость в конце холодной войны, чтобы избежать российской власти". Газета также отмечает, что в то время, когда другие европейские страны устали от необходимости поддерживать Украину, именно страны Балтии остаются политическим бастионом поддержки.
Всю прошлую неделю россияне сообщали, что из-за событий на Ближнем Востоке, в том числе в Йемене, об Украине все забыли. Поэтому у России есть все возможности заставить Украину капитулировать. В очередной раз и с новой силой прозвучали заявления "политологов" и "историков" разного калибра о том, что Украина как государство – это недоразумение и что ее следует присоединить к России, которой она исторически всегда принадлежала.
В то же время, с точки зрения Латвии, ситуация нерадостная. Газета New York Times пишет, ссылаясь на опубликованное в декабре исследование Еврокомиссии, что поддержка европейцами дополнительной финансовой и военной помощи Украине прошлой осенью несколько снизилась по сравнению с летом. Об этом после встречи с Зеленским говорил и президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его мнению, хотя все говорят, что будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо, политический сигнал необходимо изменить, подчеркнув, что Украину будут поддерживать до полной победы над российским империализмом.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Президент Украины выразил обеспокоенность тем, что если война в Украине будет заморожена, то страны могут начать смягчать санкции и задаться вопросом, зачем нужен новый пакет санкций и, например, трибунал, если активных боевых действий нет. "Если война в Украине будет заморожена, у России будет время подготовиться к реваншу. Этого нельзя допустить. Мы должны консолидировать общество, наши планы должны совпадать с планами и возможностями наших партнеров. Это значит получать помощь, принимая во внимание и возможности наших партнеров. Я не имею права более детально комментировать цели Украины на линии фронта", - сказал Зеленский, добавив, что исход войны и послевоенное восстановление страны зависят от единства Украины и поддерживающих ее государств.
Если Россия победит в Украине, она получит уверенность в слабости НАТО, что увеличит риск того, что страна-агрессор продолжит свои атаки на международный мировой порядок, считает влиятельный аналитический центр "Фонд Карнеги за международный мир". Если Запад позволит России победить, ее аппетиты не ограничатся Украиной, и она продолжит дестабилизировать ситуацию в различных регионах мира, полагают аналитики.
Французская Le Monde напоминает, что после большой пресс-конференции Путина в декабре стало ясно, что он не потерпит независимую и суверенную Украину. Мирные переговоры возможны только на условиях России. Это означает, что Украина должна оставаться под опекой России – о сближении с Западом не может быть и речи.
Западные аналитики сходятся во мнении, что, если международное сообщество позволит России победить в Украине, эта страна обретет уверенность в том, что может делать все что хочет, раз Запад так слаб и разделен, что не может этому серьезно противостоять. Это неизбежно приведет к тому, что Россия попытается укрепить свою мощь как на Ближнем Востоке, так и на так называемом глобальном юге.
У Байдена деменция, а украинцы отреклись от Бога
В том, что кремлевские пропагандисты издеваются над президентом США Джо Байденом, ничего нового нет. Но на прошлой неделе появился один интересный и существенный нюанс.
А именно, российские идеологические деятели предположили, что США могут "случайно" развязать ядерную войну, поскольку доступ к "красной кнопке" принадлежит человеку, страдающему слабоумием, непредсказуемому и не способному толком отвечать за свои действия. Пропагандисты вроде бы иронично, но и на полном серьезе заявили, что Байден может нечаянно перепутать "красную кнопкой кнопку" с кнопкой вызова медсестры.
С точки зрения "кремлинов", сегодняшние США характеризуются президентом, страдающим слабоумием, и министром обороны, который решает стратегические вопросы из больничной палаты (отсылка к госпитализации министра обороны Ллойда Остина из-за рака простаты). Пропагандисты хотят создать в своем обществе впечатление, что Россия - единственная сильная и адекватная сверхдержава с сильным президентом, способная гарантировать мир и порядок во всем мире.
В условиях, когда война, развязанная Россией, привела "простой народ" к экономическим трудностям, а многочисленные смерти солдат невозможно скрыть, политтехнологи Кремля понимают, что единственный способ идеологической мобилизации населения - через веру людей в историческую миссию и роль России как спасительницы человечества. Фактически, миссионерство – это то, что скрепляет Россию, как в свое время нацистскую Германию.
Это подтвердил в своем безумном монологе и бывший мэр Тамбова Александр Кондратьев, воевавший добровольцем на Украинском фронте и награжденный несколькими медалями. Он подчеркнул, что весь западный мир во главе с Украиной превратился в "рассадник содомитов", и вылечить это может только российский солдат. По его мнению, самая большая историческая ошибка заключалась в том, что Россия вывела свои войска из стран Варшавского договора после окончания холодной войны, потому что они сразу обратились к нацизму. Украинцы же сейчас наказаны за "предательство православия и отречение от Бога".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
По мнению Кондратьева, Украина должна быть включена в состав России. Он также повторил то, о чем тише или громче говорят все пропагандисты – что его страной является Советский Союз и что он живет на его огромной территории со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Россияне никогда не стесняются называть некогда оккупированные территории "историческими русскими землями". То же самое, если бы Британия в какой-то момент заявила, что все бывшие владения Британской империи являются исторически британскими землями. Хотя россияне несправедливо обвиняют Запад в колониальном мышлении, сама Россия по-прежнему смотрит на свои бывшие колонии собственническим взглядом. Это не очень хорошая новость и для стран Балтии, поэтому наша задача - максимально лоббировать необходимость военной поддержки Украины.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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