За занавесом: российские пропагандисты полны оптимизма

Запад терпит неудачу?

Российские пропагандисты бегло осветили визит президента Украины Владимира Зеленского в страны Балтии, особо подчеркнув, что Зеленский был жалок и в очередной раз "выпрашивал" поддержку. Зато с визита в Ригу было показано видео, в котором утверждалось, что Латвия предоставила для перевозки Зеленского старый, грязный "Мерседес". Ну и, разумеется, страны Балтии вновь обвинили в русофобии.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Между тем газета New York Times пишет, что "эмоциональный вклад в войну в Украине почти нигде так не силен, как в Балтии, где три бывшие советские республики провозгласили независимость в конце холодной войны, чтобы избежать российской власти". Газета также отмечает, что в то время, когда другие европейские страны устали от необходимости поддерживать Украину, именно страны Балтии остаются политическим бастионом поддержки.

Всю прошлую неделю россияне сообщали, что из-за событий на Ближнем Востоке, в том числе в Йемене, об Украине все забыли. Поэтому у России есть все возможности заставить Украину капитулировать. В очередной раз и с новой силой прозвучали заявления "политологов" и "историков" разного калибра о том, что Украина как государство – это недоразумение и что ее следует присоединить к России, которой она исторически всегда принадлежала.