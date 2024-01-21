Инфляция и здравоохранение: жители назвали важнейшие проблемы в стране

В то же время для 27% латвийцев важнейшей проблемой является недостаточный уровень здравоохранения.

Как показал опрос, за шесть месяцев с весны прошлого года обеспокоенность населения состоянием здравоохранения как приоритетной проблемой в Латвии снизилась на 4 проц. пункта.

В других странах Европейского союза наблюдается аналогичная тенденция: 44% жителей Европы назвали важнейшей проблемой своих стран рост цен. В свою очередь 20% самой важной проблемой считают иммиграцию.

На личном уровне большинство жителей Латвии и ЕС также считают важнейшей проблемой рост цен - 63% участников опроса в Латвии и 57% в других странах ЕС указали, что рост цен и инфляция - проблемы, с которыми они сталкиваются лично.

Также опрос показал, что 32% латвийцев и 18% жителей ЕС считают здравоохранение важной проблемой на личном уровне.

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