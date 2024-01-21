"Было где-то пять домов": ВСУ подтвердили отход из села Крахмальное

"В селе Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек, то есть было где-то пять домов, и эти дома разрушила армия РФ. Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности",