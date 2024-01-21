"Было где-то пять домов": ВСУ подтвердили отход из села Крахмальное

Минобороны России выступило с заявлением, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. В воскресенье, 21 января, армия Украины подтвердила, что покинула село, однако отметила, что украинские военные отошли "на более подготовленные рубежи", сообщает "Украинская правда".
Как заявил спикер командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, село "никакого значения не имеет".
"В селе Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек, то есть было где-то пять домов, и эти дома разрушила армия РФ. Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности",
- цитирует Фитьо "Медуза".
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о потере села Крахмальное еще в субботу.
"Медуза" отмечает, что армия РФ захватывает населенный пункт уже не в первый раз. Осенью 2022 года Крахмальное было освобождено ВСУ в ходе Контрнаступления в Харьковской области.
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