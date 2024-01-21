Перевозчики недовольны запретом проезда грузовиков в центре Риги

"Это решение возникло уже давно. Восточная магистраль строилась как раз для того, чтобы перенаправить грузовой транзит из центра. Сейчас, когда водители уже привыкли к Восточной магистрали, это решение логично. Напоминаю, что движение будет закрыто именно для транзита. Грузовики смогут доставлять или увозить вещи в закрытой [для него] зоне", - утверждает Янис Вайводс, и.о. директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

"Прежде, чем что-то запрещать, надо что-то предлагать. На мой взгляд, альтернативы есть, но они не до конца проработаны. Сейчас, если машина едет из Лиепаи, каким образом она может попасть в порт [на правом берегу Даугавы]? Хорошо, она пойдет на Южный мост, дальше - на новую развязку на улице Браслас. Но она всё равно выйдет на переезд Саркандаугава. И что там будет? В любой схеме остались узкие горлышки, с которыми надо было разобраться - решить и потом принимать это решение", - рассказал Александр Поцилуйко, член правления ассоциации Latvijas Auto.