Перевозчики недовольны запретом проезда грузовиков в центре Риги

18 января Рижская дума сообщила, что в Риге внесены изменения в организацию дорожного движения, согласно которым движение грузовых автомобилей через центр города будет запрещено. Предприятия, которые занимаются грузоперевозками считают, что это не до конца продуманное решение. Об этом сообщает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.
"Это решение возникло уже давно. Восточная магистраль строилась как раз для того, чтобы перенаправить грузовой транзит из центра. Сейчас, когда водители уже привыкли к Восточной магистрали, это решение логично. Напоминаю, что движение будет закрыто именно для транзита. Грузовики смогут доставлять или увозить вещи в закрытой [для него] зоне", - утверждает Янис Вайводс, и.о. директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
Представитель отрасли автотранспортных перевозок согласен, что в центре грузового транспорта быть не должно, но недоволен нынешнем запретом, потому что он не решает вопрос с "бутылочными горлышками".
"Прежде, чем что-то запрещать, надо что-то предлагать. На мой взгляд, альтернативы есть, но они не до конца проработаны. Сейчас, если машина едет из Лиепаи, каким образом она может попасть в порт [на правом берегу Даугавы]? Хорошо, она пойдет на Южный мост, дальше - на новую развязку на улице Браслас. Но она всё равно выйдет на переезд Саркандаугава. И что там будет? В любой схеме остались узкие горлышки, с которыми надо было разобраться - решить и потом принимать это решение", - рассказал Александр Поцилуйко, член правления ассоциации Latvijas Auto.
В Рижской думе соглашаются с тем, что еще есть нерешенные проблемы.
"Конечно, мы осознаем, что есть больное место - перекресток Бривибас и Густава Земгалес гатве. Там необходимо двухуровневое пересечение. Город об этом думает. Сейчас нет ни проектов, ни финансирования. Но в будущем нужно об этом думать", - сказал Янис Вайводс.
Ранее сообщалось, что отныне движение грузового транспорта в обоих направлениях будет запрещено на Каменному мосту, улице Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиньша, от набережной Генерала Радзиньша до улицы 13 Января, на участке набережной 11 Ноября от улицы 13 Января до Вантового моста и на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.
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