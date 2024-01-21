По его словам, развитие военного потенциала Литвы и ЕС следует немедленно стимулировать, как через закупки, так и через другие формы сотрудничества.

"Европа должна взять на себя более значительную роль, когда у других союзников нет ни политической воли, ни возможности предоставить необходимое военное оборудование.

А в Европе происходят очень значительные военные изменения, которые в первую очередь связаны с укреплением ее оборонной промышленности", - заявил Науседа.

Он подчеркнул, что нельзя терять время, "чтобы укрепить наши возможности как в Литве, так и во всем ЕС".

"Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество - это то, что мы можем сделать еще больше", - заявил он.

Науседа также отметил, что хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, на ее координацию уходят месяцы.

"К сожалению, бывает так, что от объявления решения до его реализации проходит несколько месяцев, лет. Сегодня у Украины нет такой роскоши - ждать необходимое оборудование несколько месяцев", - заявил президент Литвы.

В феврале Украина получит бронетранспортеры М577 из Литвы. По словам президента Литвы, Киев "может победить и победит".

В рамках нового пакета помощи Литва также предоставит Украине миллионы единиц боеприпасов.

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