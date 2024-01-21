В странах Балтии возросла интенсивность помех GPS. Причину искать не спешат

Это очень сложный баланс, но он очень важен для государства с точки зрения стратегической коммуникации, потому что, например, простое заявление о том, что угрозы нет и все в порядке, когда в то же время другие источники утверждают обратное, создает в обществе путаницу в плане того, кто прав и что происходит на самом деле".

В начале этой недели в латвийских СМИ быстро распространилась новость, опубликованная немецким таблоидом Bild, где, ссылаясь на секретные документы НАТО, прогнозируется, что альянс готовится к нападению России. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс поспешил указать, что это сценарий учений, а не анализ разведки.

Несколько дней назад аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) заявили, что Владимир Путин, кремлевский лидер, развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях, значительно активизировал многолетние информационные усилия Кремля по созданию условий для эскалации в странах Балтии, чтобы подготовить почву для будущего вооруженного нападения.

Эксперты подчеркивают, что Россия не готовится к немедленному нападению, но оно может быть частью стратегии по ослаблению НАТО.

Кремль всегда ищет новые способы влияния на другие страны. После вторжения в Украину страны Балтии столкнулись с помехами GPS-сигналов.