В странах Балтии возросла интенсивность помех GPS. Причину искать не спешат

В конце года в странах Балтии наблюдалась высокая активность блокировки GPS-сигналов. Проблема существует уже несколько лет, но после вторжения России в Украину она обострилась. Выдаются рекомендации по безопасности, но никто не спешит искать источник помех. Власти говорят, что мы в безопасности и проблема не слишком остра, сообщает программа Nekā personīga.
На прошлой неделе министр гражданской обороны Швеции встревожил жителей страны. Он заявил, что Швеция уже почти 210 лет живет в постоянном мире, но сейчас ей грозит опасность, поэтому гражданам следует готовиться к возможной войне.
Основной задачей министра было разъяснение выгод Швеции от вступления в НАТО, которое может произойти уже в этом году. Но заявление о возможности войны в Швеции обеспокоило ее жителей. Швеция - не единственная страна, где официальные лица говорят о потенциальной войне.
Президент США Джо Байден также предупредил о возможном нападении России на НАТО. Он подчеркнул, что если Россия одержит победу в Украине, то она, скорее всего, посмотрит в сторону стран НАТО. Совсем недавно высказалась и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявившая, что у альянса есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к этому.
Марцис Балодис, исследователь Центра исследований восточноевропейской политики, сказал: "Необходимо объяснять, изучать и однозначно работать над улучшением собственной безопасности, имея в виду не только военную безопасность и национальную оборону, но и, например, устойчивость общества к стрессу и способность постоянно жить в таком состоянии в условиях стресса.
Это очень сложный баланс, но он очень важен для государства с точки зрения стратегической коммуникации, потому что, например, простое заявление о том, что угрозы нет и все в порядке, когда в то же время другие источники утверждают обратное, создает в обществе путаницу в плане того, кто прав и что происходит на самом деле".
В начале этой недели в латвийских СМИ быстро распространилась новость, опубликованная немецким таблоидом Bild, где, ссылаясь на секретные документы НАТО, прогнозируется, что альянс готовится к нападению России. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс поспешил указать, что это сценарий учений, а не анализ разведки.
Несколько дней назад аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) заявили, что Владимир Путин, кремлевский лидер, развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях, значительно активизировал многолетние информационные усилия Кремля по созданию условий для эскалации в странах Балтии, чтобы подготовить почву для будущего вооруженного нападения.
Эксперты подчеркивают, что Россия не готовится к немедленному нападению, но оно может быть частью стратегии по ослаблению НАТО.
Кремль всегда ищет новые способы влияния на другие страны. После вторжения в Украину страны Балтии столкнулись с помехами GPS-сигналов.
На Рождество ряд стран Балтийского моря получили "особый подарок", скорее всего, от России - необычно высокую активность блокировки GPS-сигналов. Больше всего это затронуло Польшу, а ответственные лица в Латвии выражают уверенность, что мы в безопасности. В то же время в последние недели также наблюдался рост российских информационно-психологических операций.
Является ли это тактикой запугивания Кремля или есть повод для беспокойства?
В блокировке сигнала GPS нет ничего нового. Перебои наблюдаются уже несколько лет, но их интенсивность значительно возросла с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Публичная дискуссия по поводу помех GPS относительно невелика. В авиационной отрасли о проблемах с сигналом в основном сообщают пилоты. В Минобороны указали, что об этом могут знать в Национальных вооруженных силах, которые, в свою очередь, посоветовали передаче обратиться в Министерство обороны.
Хотя проблема была выявлена и существует уже довольно давно, ее источник неизвестен.
И Latvijas gaisa satiksme, отвечающее за организацию воздушного сообщения в Латвии, и Агентство гражданской авиации подтверждают, что авиационная отрасль защищена от помех GPS-сигналов. Авиация не использует только одну систему навигации. Если с GPS-сигналами возникнут помехи, то самолет перейдет на использование наземных радиосистем.
Директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов рассказал, что из соображений экономии планировалось отказаться от использования радиомаяков на земле. Однако помехи с GPS-сигналами задержали реализацию этих планов.
Интернет-активисты и исследователи постоянно собирают и публикуют данные о помехах GPS-сигналов в регионе Балтийского моря. Рассчитано возможное место расположения устройства помех. Система, получившая название "Балтийский глушитель", может быть расположена в Калининградской области.
Догадки носят лишь приблизительный характер, и невозможно с полной уверенностью сказать, существует ли такое устройство на самом деле и где оно находится. Юкка Саволайнен, эксперт Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, более осторожен в оценке возможного источника помех.
"На самом деле, исходя из имеющейся информации об инцидентах в Финляндии, они не похожи на целенаправленные помехи. Глушение сигнала GPS - часть российских учений, и в реальной ситуации они поступили бы так же, чтобы защитить необходимые объекты от ударов с воздуха или крылатых ракет.
В принципе, это локальная деятельность, которую они считают оборонительной. Пока не включишь такой сигнал, он пойдет во все стороны. По земле он перемещается не так уж и далеко, но в воздухе может долететь до самолета на расстоянии в нескольких сотен километров, подавив его GPS-приемник", - заявил эксперт.
Саволайнен не слышал о "Балтийском глушителе", но согласен, что устройство в Калининграде может быть достаточно мощным, чтобы мешать приему GPS-сигналов во всем регионе Балтийского моря. Он подчеркивает, что помехи сигнала GPS выявили фундаментальную слабость системы - чрезмерную зависимость от спутниковой навигации.
На этой неделе НАТО объявило о крупнейших военных учениях со времен окончания холодной войны. В учениях примут участие 90 тысяч солдат, и они продлятся несколько месяцев. В ходе них будут проверены различные сценарии региональной обороны НАТО, а также готовность альянса применить 5-ю статью договора альянса.
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