"Воображаемая ситуация": Сартс прокомментировал материал о возможном нападении России на НАТО

Он отмечает, что сценарий учений - это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас в сценариях используются существующие страны и географические районы, объясняет Сартс.

В то же время эксперт подчеркивает, что это не секретный анализ разведки, который предсказывает развитие ситуации.

Bild, ссылаясь на секретный документ, сообщил о подготовке НАТО к возможному нападению России на восточный фланг альянса.

В документе министерства обороны Германии излагается возможный сценарий конфликта между Россией и НАТО, кульминация которого наступит в 2025 году.

Сценарий разработан для крупнейших со времен окончания холодной войны учений НАТО, которые пройдут в этом году в Балтийском регионе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии разработали сценарий учений, имитирующий реакцию Германии в случае, если Россия не потерпит поражение в Украине и начнет военные провокации на восточном фланге НАТО, в том числе в странах Балтии. Опубликованный сценарий таблоидом Bild учений привлек внимание украинских и прибалтийских СМИ.

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