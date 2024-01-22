Полиция разыскивает пропавшего Вячеслава Торопова

Приметы мужчины: рост 180 см, был одет в красную спортивную куртку с белыми и темно-синими элементами, черные брюки, черную обувь, черный свитер на молнии, серую шапку. При себе у мужчины была синяя сумка Jysk.

Фото: Valsts policija.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями мужчины и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по телефону 670 859 28 или 110!

Фото: Valsts policija.

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