Россия была вынуждена переместить системы ПВО во внутренние районы после ночной атаки беспилотника на нефтяной терминал в порту Усть-Луга. Об этом агентству УНИАН сообщили информированные источники.
Видео ⟩ Нападение на Усть-Луг: РФ вынуждена перенести ПВО с фронта в глубь страны, утверждает источник
Собеседник УНИАН подтвердил российскую информацию о том, что нефтяной терминал полностью прекратил работу. Но этим дело не ограничилось. "После нападения Службы безопасности Украины (СБУ) все танкеры, которые находились на терминале, ушли далеко в море. Их погрузка остановлена", - сообщили источники.
Утверждается, что атака СБУ нанесла РФ не только существенные материальные, но и имиджевые потери. "Знаменитая российская система ПВО выявила свои дыры. По данным наших источников, россияне вынуждены перебросить еще больше средств ПВО с фронта для защиты тыла", - утверждает собеседник УНИАН.
The number of tanker ships seen in the below video tells you how important this gas port is to Russia. Shut it down for a while & Russia will lose a good deal of revenue, not to mention credibility. One hopes #Ukraine strikes it again. https://t.co/X61Ymjfeza— Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 21, 2024
Нападение на нефтяной терминал в Усть-Луге
Как сообщает УНИАН, ночью на воскресенье после атаки беспилотника на нефтяной терминал морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом произошел крупный пожар. По данным источников УНИАН, это была успешная операция СБУ.
Позже россияне признали, что нефтяной терминал в результате пожара полностью прекратил работу.
Терминал, пораженный дроном, является одним из самых новых и важных в России. Оно не только обеспечивает экспорт, но и снабжает горючим российскую армию.
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