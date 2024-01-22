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Видео ⟩ Нападение на Усть-Луг: РФ вынуждена перенести ПВО с фронта в глубь страны, утверждает источник

rus.tvnet.lv
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Нападение на Усть-Луг: РФ вынуждена перенести ПВО с фронта в глубь страны, утверждает источник
Нападение на Усть-Луг: РФ вынуждена перенести ПВО с фронта в глубь страны, утверждает источник Фото: UNIAN

Россия была вынуждена переместить системы ПВО во внутренние районы после ночной атаки беспилотника на нефтяной терминал в порту Усть-Луга. Об этом агентству УНИАН сообщили информированные источники.

Собеседник УНИАН подтвердил российскую информацию о том, что нефтяной терминал полностью прекратил работу. Но этим дело не ограничилось. "После нападения Службы безопасности Украины (СБУ) все танкеры, которые находились на терминале, ушли далеко в море. Их погрузка остановлена", - сообщили источники.

Утверждается, что атака СБУ нанесла РФ не только существенные материальные, но и имиджевые потери. "Знаменитая российская система ПВО выявила свои дыры. По данным наших источников, россияне вынуждены перебросить еще больше средств ПВО с фронта для защиты тыла", - утверждает собеседник УНИАН.

Нападение на нефтяной терминал в Усть-Луге

Как сообщает УНИАН, ночью на воскресенье после атаки беспилотника на нефтяной терминал морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом произошел крупный пожар. По данным источников УНИАН, это была успешная операция СБУ.

Позже россияне признали, что нефтяной терминал в результате пожара полностью прекратил работу.

Терминал, пораженный дроном, является одним из самых новых и важных в России. Оно не только обеспечивает экспорт, но и снабжает горючим российскую армию.

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