Запрет противопехотных мин: армия не поддерживает выход Латвии из Оттавского договора

"Есть гораздо более эффективные и современные системы вооружения, чем противопехотные мины, с прямой или косвенной огневой мощью, позволяющие достичь такого же, а то и еще более значительного эффекта. В последние годы мы целенаправленно работали в этом направлении", - говорит Калниньш.

Кроме того, Национальные вооруженные силы обращают внимание на то, что к Оттавской конвенции присоединились 164 государства, поэтому приобретение таких противопехотных мин с учетом их доступности и возможного происхождения из стран вне конвенции было бы нерационально, непредсказуемо и очень сложно.

В интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Калниньш сказал, что NBS не видит практических выгод от выхода из Оттавского договора. Он подчеркнул, что возникшая в обществе дискуссия в этой связи приветствуется, но было бы желательно в таких вопросах доверять экспертам.

Ранее сообщалось, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за выход Латвии из Оттавского договора.

Оттавский договор, или Конвенция о запрещении применения, хранения и производства противопехотных мин и их уничтожении предусматривает, что подписавшие документ государства обязуются, прежде всего, "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины". Латвия присоединилась к этой конвенции в 2005 году.

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