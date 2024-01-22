Запрет противопехотных мин: армия не поддерживает выход Латвии из Оттавского договора

По поручению министра обороны Андриса Спрудса Национальные вооруженные силы (NBS) провели оценку последствий возможного выхода Латвии из Оттавского договора, или Конвенции о запрете противопехотных мин, и призывают выход не поддерживать, сообщила представитель NBS Сандра Брале.
Она отметила, что командующий NBS генерал-лейтенант Леонид Калниньш обращает внимание на то, что создание и установка препятствий в обороне страны играет очень важную роль, однако сосредоточение исключительно на противопехотных минах как ключевом факторе тактического успеха говорит об упрощенном подходе.
Генерал-лейтенант подчеркивает, что есть несколько операционных аспектов, по которым вооруженные силы не поддерживают выход Латвии из конвенции.
"Во-первых, противопехотные мины - лишь небольшой усиливающий препятствия для контрмобильности элемент. Во-вторых, противопехотные мины неэффективны против механизированной пехоты и более тяжелых вооруженных подразделений. В-третьих, для постоянного надзора за минными полями 24 часа в сутки семь дней в неделю в мирное время потребовались бы масштабные человеческие ресурсы", - пояснил Калниньш.
Калниньш отметил, что уже несколько лет вооруженные силы концентрируются на приоритетных направлениях, эффективно укрепляя потенциал контрмобильных мер, например, путем увеличения огневой мощи, внедрения антипехотных датчиков в широком объеме, что одновременно способствует более широкому применению управляемых с дистанции противопехотных мин.
Командующий NBS подчеркивает, что в аспекте законности Оттавская конвенция не запрещает противотанковые мины и дистанционно управляемые противопехотные мины, а также применение других контрмобильных мер по пресечению атаки механизированных подразделений с минимизацией гибели гражданских лиц и животных не только во время конфликта, но и в мирное время.
"Есть гораздо более эффективные и современные системы вооружения, чем противопехотные мины, с прямой или косвенной огневой мощью, позволяющие достичь такого же, а то и еще более значительного эффекта. В последние годы мы целенаправленно работали в этом направлении", - говорит Калниньш.
Кроме того, Национальные вооруженные силы обращают внимание на то, что к Оттавской конвенции присоединились 164 государства, поэтому приобретение таких противопехотных мин с учетом их доступности и возможного происхождения из стран вне конвенции было бы нерационально, непредсказуемо и очень сложно.
В интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Калниньш сказал, что NBS не видит практических выгод от выхода из Оттавского договора. Он подчеркнул, что возникшая в обществе дискуссия в этой связи приветствуется, но было бы желательно в таких вопросах доверять экспертам.
Ранее сообщалось, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за выход Латвии из Оттавского договора.
Оттавский договор, или Конвенция о запрещении применения, хранения и производства противопехотных мин и их уничтожении предусматривает, что подписавшие документ государства обязуются, прежде всего, "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины". Латвия присоединилась к этой конвенции в 2005 году.
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