Видео ⟩ В центре Риги - пожар повышенной опасности. Перекрыта часть улицы Валмиерас

Очевидец RUS TVNET сообщил о служебных автомобилях полиции и Пожарно-спасательной службы (VUGD) на улице Валмиерас в центре Риги утром в понедельник, 22 января. По наблюдениям очевидца, часть дороги при этом была перекрыта.
Как RUS TVNET сообщили в VUGD, сегодня в 7:07 поступил вызов на улицу Валмиерас в Риге, где загорелся второй этаж двухэтажного деревянного заброшенного здания площадью 40 м2, а также межэтажное перекрытие на второй этаж и чердачное помещение площадью 30 м2.
Видео: Пожар на улице Валмиерас
На месте происшествия частично ограничено движение транспорта.
К 8:29 пожар повышенной опасности локализован, однако работы по тушению продолжаются.
В воскресенье поступил вызов на ул. Путниню в Тукумсе, где произошел несчастный случай - человек упал в водосточную канаву. Спасатели помогли вытащить пострадавшего из водоема и передали медикам.
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