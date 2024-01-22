Видео ⟩ В центре Риги - пожар повышенной опасности. Перекрыта часть улицы Валмиерас

Как RUS TVNET сообщили в VUGD, сегодня в 7:07 поступил вызов на улицу Валмиерас в Риге, где загорелся второй этаж двухэтажного деревянного заброшенного здания площадью 40 м2, а также межэтажное перекрытие на второй этаж и чердачное помещение площадью 30 м2.

Видео: Пожар на улице Валмиерас

На месте происшествия частично ограничено движение транспорта.

К 8:29 пожар повышенной опасности локализован, однако работы по тушению продолжаются.

В воскресенье поступил вызов на ул. Путниню в Тукумсе, где произошел несчастный случай - человек упал в водосточную канаву. Спасатели помогли вытащить пострадавшего из водоема и передали медикам.

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