Когда банка была забыта в холодильнике: как определить, что горчица уже несъедобна?

Горчица - продукт, который долго хранится и не портится. Правда, при соблюдении следующих правил:

после открытия банки ее необходимо хранить в холодильнике закрытой и избегать попадания в нее других продуктов.

Однако ничто не вечно, и сроки использования горчицы - тоже. На каждой баночке, естественно, указан срок годности. Однако и это не значит, что на следующий день после истечения срока годности продукт тут же будет негоден к употреблению. Особенно если хранился надлежащим образом.

Также следует отметить, что не вся горчица хранится одинаково хорошо и долго. Это потому, что существуют разные ее виды. Те, в которых в процессе приготовления используется больше уксуса, прослужат дольше, поскольку он действует как хороший консервант.

Но как понять, что горчица действительно больше не годится для употребления? Портал Receptes.lv пишет, что три главные вещи, на которые стоит обратить внимание - это цвет, текстура и запах.

Если горчица стала коричневой или зеленой, засохла или/и раскололась на кусочки, а аромат стал очень резким и неприятным - она уже несъедобна.

Однако у всей горчицы, пролежавшей долгое время в холодильнике, есть одна общая черта, которая может сбивать с толку, но не означать, что горчица испортилась: оседание. Если на дне банки осела более твердая масса, а сверху осталась жидкость, это нормально и не означает, что продукт испорчен. Нужно только перемешать массу перед применением.

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