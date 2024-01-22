Новая модель финансирования школ: сколько учеников должно быть в классе?

Планируется, что уже со следующего учебного года вступит в силу новая модель финансирования школ "Программа в школе". В Министерстве образования и науки подчеркивают ее сильные стороны: государство обеспечит каждой школе финансирование на зарплаты учителей в том размере, в каком обходятся реализуемые школой образовательные программы, и финансирование каждой школы уже не будет так сильно зависеть от количества учеников, как сейчас.
В то же время именно новая система финансирования вынуждает самоуправления спешно перекраивать сеть школ, поскольку государственные школы, в которых недостаточно учеников, в дальнейшем будут финансироваться лишь частично, а 10-12-е классы с недостаточным числом учеников постепенно совсем перестанут получать финансирование, пишет Latvijas Avīze.