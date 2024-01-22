Новая модель финансирования школ: сколько учеников должно быть в классе?

Как известно, сейчас действует модель финансирования "деньги следуют за учеником", то есть объем целевой дотации на зарплаты учителей каждой школе рассчитывается в зависимости от количества учащихся в ней. Правда, в последние годы деньги поступают в самоуправление, а не прямо в школу, и местные власти распределяют финансирование между школами по своему усмотрению.

Новая модель предполагает, что финансирование на зарплаты учителей снова будет поступать напрямую в школы. Самоуправлениям при этом будет направляться финансирование на зарплаты персонала поддержки - школьных психологов, логопедов, социальных педагогов.

В новой модели финансирование на зарплату учителей по-прежнему будет привязано к числу учеников, поскольку его размер будет зависеть от размера классов. То есть если в классе не более 16 учеников, он будет считаться маленьким классом, если 17-25 учеников - это уже будет средний класс, а крупными классами будут считаться те, численность которых составит не менее 26 учеников, и, соответственно, будет дифференцировано и финансирование, необходимое для реализации образовательной программы в каждом из этих классов.

Министр образования и науки Анда Чакша отметила, что модель разработана таким образом, чтобы школам было не очень выгодно создавать крупные классы. Наиболее оптимальным вариантом, на взгляд министерства, являются классы численностью до 25 учеников.

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