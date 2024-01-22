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Новая модель финансирования школ: сколько учеников должно быть в классе?

rus.tvnet.lv/LETA
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Школа. Иллюстративный снимок.
Школа. Иллюстративный снимок. Фото: DONGSEON KIM/Shutterstock

Планируется, что уже со следующего учебного года вступит в силу новая модель финансирования школ "Программа в школе". В Министерстве образования и науки подчеркивают ее сильные стороны: государство обеспечит каждой школе финансирование на зарплаты учителей в том размере, в каком обходятся реализуемые школой образовательные программы, и финансирование каждой школы уже не будет так сильно зависеть от количества учеников, как сейчас.

В то же время именно новая система финансирования вынуждает самоуправления спешно перекраивать сеть школ, поскольку государственные школы, в которых недостаточно учеников, в дальнейшем будут финансироваться лишь частично, а 10-12-е классы с недостаточным числом учеников постепенно совсем перестанут получать финансирование, пишет Latvijas Avīze.

Как известно, сейчас действует модель финансирования "деньги следуют за учеником", то есть объем целевой дотации на зарплаты учителей каждой школе рассчитывается в зависимости от количества учащихся в ней. Правда, в последние годы деньги поступают в самоуправление, а не прямо в школу, и местные власти распределяют финансирование между школами по своему усмотрению.

Новая модель предполагает, что финансирование на зарплаты учителей снова будет поступать напрямую в школы. Самоуправлениям при этом будет направляться финансирование на зарплаты персонала поддержки - школьных психологов, логопедов, социальных педагогов.

В новой модели финансирование на зарплату учителей по-прежнему будет привязано к числу учеников, поскольку его размер будет зависеть от размера классов. То есть если в классе не более 16 учеников, он будет считаться маленьким классом, если 17-25 учеников - это уже будет средний класс, а крупными классами будут считаться те, численность которых составит не менее 26 учеников, и, соответственно, будет дифференцировано и финансирование, необходимое для реализации образовательной программы в каждом из этих классов.

Министр образования и науки Анда Чакша отметила, что модель разработана таким образом, чтобы школам было не очень выгодно создавать крупные классы. Наиболее оптимальным вариантом, на взгляд министерства, являются классы численностью до 25 учеников.

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