Разбавленные сточные воды: проверка выявила состояние латвийских колодцев

Недавно проведенная исследователями среды Латвийского университета проверка качества питьевой воды из 365 колодцев показала, что в Латвии каждый шестой колодец загрязнен бытовыми сточными водами, пишет Latvijas Avīze.
Особенно загрязнены те места добычи питьевой воды, где централизованный сбор бытовых сточных вод не происходит или невозможен, а местные очистные сооружения устарели или повреждены настолько, что основная часть грязной воды уходит в землю. В результате пользователи этих колодцев, а также скважин, устроенных в верхних слоях грунтовых вод, даже не подозревают о том, что пьют... разбавленные сточные воды.
Чтобы предотвратить угрозу среде и здоровью людей, производимые домохозяйствами сточные воды безопаснее всего было бы отводить в централизованные системы сбора сточных вод. За их постройку и отвод, конечно, надо платить, а этого какая-то часть населения, возможно, не хочет или не может себе позволить.
За прошедшие годы в городах Латвии было реализовано несколько масштабных централизованных проектов по строительству систем водоснабжения и канализации. Руководитель отдела водных ресурсов департамента охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Ивета Тейбе говорит, что во всех крупных городах Латвии услуги централизованного сбора сточных вод доступны более чем 95% жителей и доля их постоянных пользователей превысила 90%.
Доступность услуг и число пользователей говорят о том, что для опасений по поводу утечки в землю неочищенных сточных вод и вызванного ими загрязнения окружающей среды вроде бы нет оснований. Но эксперты в области окружающей среды утверждают обратное: у опасений есть повод, учитывая, что за минувшие пятьдесят лет объем бытовых сточных вод значительно увеличился.
Опасения вызывает и то, что ни в одном учреждении госуправления нет точных данных о том, сколько сейчас в стране домохозяйств, в которых используется местное оборудование для сбора сточных вод. Предполагается, что в Латвии насчитывается около 60 000 домашних хозяйств, в которых есть только местная канализация, а если она переполнена, то часть неочищенных сточных вод попадает в землю, реки, озера и море.
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