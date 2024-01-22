Разбавленные сточные воды: проверка выявила состояние латвийских колодцев

Доступность услуг и число пользователей говорят о том, что для опасений по поводу утечки в землю неочищенных сточных вод и вызванного ими загрязнения окружающей среды вроде бы нет оснований. Но эксперты в области окружающей среды утверждают обратное: у опасений есть повод, учитывая, что за минувшие пятьдесят лет объем бытовых сточных вод значительно увеличился.

Опасения вызывает и то, что ни в одном учреждении госуправления нет точных данных о том, сколько сейчас в стране домохозяйств, в которых используется местное оборудование для сбора сточных вод. Предполагается, что в Латвии насчитывается около 60 000 домашних хозяйств, в которых есть только местная канализация, а если она переполнена, то часть неочищенных сточных вод попадает в землю, реки, озера и море.