Компания из Литвы вывезла в РФ санкционного оборудования на 62 млн евро

"Оборудование было поставлено с привлечением промежуточных покупателей в Эстонии, Словакии, Турции, Китае. Имеющиеся данные по экспорту показывают, что технологии везлись из Каунаса, где работает предприятие Jurby Water Tech, в ряде других случаев товары попали в Россию через Польшу", - утверждают авторы расследования.

"Фильтры для воды - да, их можно рассматривать как продукт двойного назначения, поскольку некоторые компоненты могут использоваться в военной промышленности", - сказала LRT представитель Департамента таможни по связям с общественностью Ирмина Фролова-Милашене.

Jurby Water Tech основала компанию в Казахстане через несколько месяцев после начала войны. А прибыль этой бизнес-группы в России в 2022 году выросла более чем в 30 раз.

Заказчиком оборудования из Каунаса является компания в России, участвующая в модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Этот завод принадлежит попавшей под санкции "Газпром нефти".

Jurby Water Tech сообщает на своем сайте, что провела работы на Астанинской ТЭЦ в Казахстане. Акционеры каунасской компании сообщили LRT, что казахстанское подразделение работает только на рынке этой страны.

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