Bild сообщил о подготовке НАТО к возможному нападению РФ. Глава Миноброны объясняет, кому адресованы такие послания

Он подчеркнул, что, несмотря на различные высказывания о возможном вторжении и прочие негативные сценарии, ничего не изменилось - национальная оборона Латвии обеспечена, а все заявления иностранных лидеров и экспертов направлены в большей степени на западное общество, чтобы оно активнее участвовало в развитии систем безопасности и обороны.

"К сожалению, это доходит до Латвии рикошетом", - признал Калниньш, добавив, что следует избегать категоричных выводов, которые влияют на латвийское общество.

"Война в Украине затрагивает всех, и сейчас самое время отойти от ощущения мира и абсолютной наивности, сложившегося после холодной войны, и наконец-то обеспечить западные страны сильными вооруженными силами. На Латвию не должны влиять заявления Запада, мы должны быть хладнокровными и взвешенными", - сказал Калниньш.

Решение о Балтийской линии обороны повысит обороноспособность, позволит планомерно развивать процессы и синхронизировать их, добавил командующий.

Как сообщалось, немецкий таблоид "Bild", ссылаясь на секретный документ, сообщил о подготовке НАТО к возможному нападению России на восточный фланг альянса. В документе министерства обороны Германии излагается возможный сценарий конфликта между Россией и НАТО, кульминацией которого станет 2025 год.

По словам директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Яниса Сартса, материал Bild основан на сценарии учений, а не на конкретных данных разведки.

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