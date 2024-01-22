Зеленский о последнем перед полномасштабным вторжением телефонном разговоре с Путиным

Президент Украины вспоминает, что у Путина было циничное отношение к людям. "Я могу рассказать примерно, уже не так хорошо помню, потому что это был один из наших последних телефонных разговоров", - сказал Зеленский.

Он обсудил с Путиным одно дело в оккупированном Крыму, где маленький мальчик потерял обоих родителей.

"Это было до начала полномасштабной войны, но уже после того, как у нас состоялась встреча в нормандском формате. Я ему позвонил и сказал, что в Крыму остался один ребенок. Мальчик маленький совсем. Его мать утопили в луже. Так взяли и утопили. Просто я был шокирован таким отношением. Я ему сказал, что постоянно такая ситуация. А отца его забрали, арестовали", - рассказал Зеленский.

Зеленский позвонил по этому поводу Путину, чтобы потребовать освобождения отца мальчика. Он отметил, что Путин ответил: "Серьезно, такая ситуация?".

Президент Украины повторил, что именно так, а Путин при этом отрицал: "Не может быть такого отношения".

"Это был пример его абсолютного цинизма и жестокости и тому подобное. Поэтому все, что было потом: Буча, Мощун и Мариуполь - все это история об этой луже. Это его в целом отношение к людям", - подчеркнул Зеленский.

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