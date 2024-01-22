Поезд Škoda Vagonka столкнулся с техническими проблемами перед станцией Огре, возле Огрского леса. PV подтверждает, что вызвавший задержку движения поезд был эвакуирован, а находящийся за ним поезд продолжил путь по маршруту с опозданием на 107 минут.

Читатель портала Apollo.lv свидетельствует, что ехавший по маршруту Рига - Зилупе поезд простоял у Огрского леса более часа.

Читатель рассказывает, что сначала кондуктор поезда не смогла уточнить время ожидания, однако через полчаса отметила, что, возможно, придется ждать еще около часа.

Согласно информации читателя, электропоезд ехал обратно до станции Скривери с намерением найти маршрут объезда, однако из-за технического сбоя в медленном темпе отправился на станцию Лиелварде. Из Лиелварде поезд набрал нормальную скорость до Риги.

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