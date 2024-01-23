Водителей предупреждают о скользких дорогах: самая сложная ситуация - в Латгале и Видземе

Скользкие и заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию улиц привлечены 50 единиц зимней техники.

На региональных дорогах условия езды затруднены в округе Лиепаи, Кулдиги, Вентспилса, Салдуса, Талси, Тукумса, Лимбажи, Мадоны, Резекне, Балви и Прейли.

Работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке, в первую очередь чистятся наиболее загруженные главные автодороги страны. После окончания снега дороги полностью очищают в течение 3 - 24 часов. В свою очередь гравийные дороги покрыты слоем утрамбованного снега.

Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирая соответственную состоянию дорог скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию перед движущимися впереди транспортными средствами.

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