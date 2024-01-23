Мошенники не дремлют: вместо дорогих товаров жителям присылают дешевый хлам

Синтия заметила, что за рубашку со счета списалось больше, чем требовалось - 106 евро, однако тревогу в связи с этим она не подняла. Посылка пришла только в январе. У нее сразу возникли подозрения, когда она увидела, что посылка слишком легкая.

Синтия связалась с продавцом, однако получила ответ, что рубашка недоступна, поэтому ей предложено вернуть все деньги, но с оговоркой, что она отправит обратно очки.

На такую сделку женщина не согласилась. Она попыталась договориться с продавцом, чтобы ей вернули все деньги, но результата не добилась.

Руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска советует считаться с тем, что, закупаясь в интернете, очень легко можно стать жертвой мошенников.

Она советует тщательно исследовать сайт перед оформлением сделки. Кроме того, она советует особо не расслабляться, если продавец общается на латышском языке - возможно, текст просто был переведен.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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