Утром во вторник Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны, взрывы прогремели в Харькове, Киеве и Павлограде. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 18 погибших и 130 пострадавших в рехультате обстрелов.
Зеленский заявил, что в результате обстрелов было повреждено более 200 объектов, и предупредил, что число погибших может возрасти по мере продолжения спасательных работ, особенно в Харькове, где обыскиваются руины высотных зданий.
"По поводу российского удара утром. Почти 40 ракет разных типов - очередной комбинированный удар с целью попытаться обойти нашу систему ПВО. Значительную часть ракет удалось сбить. К сожалению, есть попадания. Более 200 объектов повреждены - в том числе 139 домов. (...) 130 человек получили ранения или травмы, всем им оказывается необходимая помощь. К сожалению, 18 человек погибли", - сказал Зеленский.
January 23, 2024
Damage to another building in Kyiv from falling debris. The air alert is over in Kyiv.— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 23, 2024
This wasn’t a very big attack - not even sure if it qualifies as mass attack No.5, but Kyiv and Kharkiv got hit hard. pic.twitter.com/P3nxZvX3br
В Харькове убиты семь, пострадали более 50 человек. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении подъезда дома в результате ракетного удара, сообщает Русская служба ВВС.
"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично - воды", - написал Терехов в Telegram. Ранее он сообщал о нескольких взрывах в городе, прозвучавших утром после ночных взрывов.
В Павлограде Днепропетровской области погибла женщина и один человек пострадал. "Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой", - написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.
В Киеве пострадали более 20 человек. Первоначально сообщалось, что в столице также умерла женщина, однако позже выяснилось, что она жива и доставлена в реанимацию.
В Киевской области повреждены два многоэтажных дома, частный дом, коммерческие постройки и автомобили. Три человека получили ранения. В результате попадания ракеты в Святошинском районе загорелись автомобили на стоянке.
Российская армия атаковала Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет, сообщил представитель военной администрации Николай Шаманов. "Известно, что столица была атакована комбинированным ударом. Сначала из района Каспийского моря были выпущены крылатые ракеты Х-101, Х-555, а затем, скорее всего, баллистические ракеты. Скорее всего, это были "Искандеры", - сказал Шаманов.
По Киеву было выпущено 20 ракет, все они были сбиты. Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный сообщил, что всего обнаружено 41 средство воздушного нападения противника, сбита 21 ракета.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе работают экстренные службы. В результате взрыва в одном многоквартирном доме были выбиты окна, несколько квартир загорелись.
Также сообщалось о нескольких взрывах в городе Шостка Сумской области.
Галерея: Российский обстрел Киева и Харькова 23 января
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