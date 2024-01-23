"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично - воды", - написал Терехов в Telegram. Ранее он сообщал о нескольких взрывах в городе, прозвучавших утром после ночных взрывов.

В Павлограде Днепропетровской области погибла женщина и один человек пострадал. ​"Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой", - написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве пострадали более 20 человек. Первоначально сообщалось, что в столице также умерла женщина, однако позже выяснилось, что она жива и доставлена ​​в реанимацию.

В Киевской области повреждены два многоэтажных дома, частный дом, коммерческие постройки и автомобили. Три человека получили ранения. В результате попадания ракеты в Святошинском районе загорелись автомобили на стоянке.

Российская армия атаковала Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет, сообщил представитель военной администрации Николай Шаманов. "Известно, что столица была атакована комбинированным ударом. Сначала из района Каспийского моря были выпущены крылатые ракеты Х-101, Х-555, а затем, скорее всего, баллистические ракеты. Скорее всего, это были "Искандеры", - сказал Шаманов.

По Киеву было выпущено 20 ракет, все они были сбиты. Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный сообщил, что всего обнаружено 41 средство воздушного нападения противника, сбита 21 ракета.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе работают экстренные службы. В результате взрыва в одном многоквартирном доме были выбиты окна, несколько квартир загорелись.

Также сообщалось о нескольких взрывах в городе Шостка Сумской области.

Галерея: Российский обстрел Киева и Харькова 23 января

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