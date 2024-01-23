Фото и видео ⟩ Прошла первая жеребьевка призывников в СГО: в случае неявки грозит наказание

Так как в ходе третьего призыва в службу государственной обороны (СГО) не было набрано достаточного количества добровольцев, во вторник впервые прошла жеребьевка и по принципу случайности были отобраны молодые люди, которые будут призваны в обязательном порядке, сообщили в Министерстве обороны.
При отборе с помощью специальной программы генерации случайных чисел было определено 300 призывников, а после прохождения проверок здоровья будут призваны 150 человек.
В ходе третьего призыва в СГО планировалось набрать 480 человек. Добровольно заявки на службу подали 515 человек, но только около 320 из них были признаны пригодными к службе после проверки здоровья, поэтому 150 будут призваны в армию в обязательном порядке по результатам жеребьевки.
Процесс жеребьевки длился всего пару минут.
Как заявила журналистам глава комиссии по надзору за отбором в СГО Санда Вистиня, процесс прошел успешно и внешнего вмешательства не констатировано.
За уклонение от призыва в СГО предусмотрена ответственность в соответствии с Уголовным законом. За неявку на проверку здоровья для призывников предусмотрено предупреждение или штраф до 350 евро. За неявку на место службы - принудительная доставка к месту службы или штраф от 50 до 5000 евро.
Директор департамента СГО Министерства обороны Виталий Ракстиньш пояснил агентству LETA, что наказание является крайней мерой, так как оборонное ведомство сначала попытается выяснить, почему молодой человек не реагирует на повестку.
Применение наказания и оплата штрафа не освободят призывника от вероятности попасть в следующий призыв. "Он остается в поле нашего зрения. Если таких случаев уклонения будет много, то, возможно, законодатели пересмотрят систему, чтобы предусмотреть более суровые наказания", - сказал Ракстиньш.
Решение о призыве на службу можно оспорить в комиссии по надзору за призывом. Если комиссия оставит решение в силе, призывник может обратиться в административный суд и служба будет отложена до момента вступления приговора в силу.
"СГО создана в расчете на сознательность молодежи и добровольное ее исполнение. Если оборонное ведомство увидит массовые попытки обхода системы, то, наверное, последуют улучшения системы призыва", - подчеркнул Ракстиньш.
В случае, если в рамках третьего призыва соответствующими требованиям будут признаны более 150 человек, эти призывники смогут вернуться к гражданской жизни и теоретически могут попасть в жеребьевку следующего призыва, если все еще будут в возрасте 18-19 лет. Если молодому человеку уже исполнится 20 лет, он сможет записаться в добровольном порядке, отметил Ракстиньш.
По данным Министерства обороны, в настоящее время в Латвии проживают 22 539 молодых людей в возрасте 18-19 лет, из них 3581 может соответствовать требованиям призыва в СГО.
Как ранее сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель отдела планирования призыва в СГО Министерства обороны Кристерс Граузе, повестки молодым людям будут разосланы в течение недели. Повестки будут высланы на адреса электронной почты, а тем молодым людям, у которых ее нет, по декларированному месту жительства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!