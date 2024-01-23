Фото и видео ⟩ Прошла первая жеребьевка призывников в СГО: в случае неявки грозит наказание

Применение наказания и оплата штрафа не освободят призывника от вероятности попасть в следующий призыв. "Он остается в поле нашего зрения. Если таких случаев уклонения будет много, то, возможно, законодатели пересмотрят систему, чтобы предусмотреть более суровые наказания", - сказал Ракстиньш.

Решение о призыве на службу можно оспорить в комиссии по надзору за призывом. Если комиссия оставит решение в силе, призывник может обратиться в административный суд и служба будет отложена до момента вступления приговора в силу.

"СГО создана в расчете на сознательность молодежи и добровольное ее исполнение. Если оборонное ведомство увидит массовые попытки обхода системы, то, наверное, последуют улучшения системы призыва", - подчеркнул Ракстиньш.

В случае, если в рамках третьего призыва соответствующими требованиям будут признаны более 150 человек, эти призывники смогут вернуться к гражданской жизни и теоретически могут попасть в жеребьевку следующего призыва, если все еще будут в возрасте 18-19 лет. Если молодому человеку уже исполнится 20 лет, он сможет записаться в добровольном порядке, отметил Ракстиньш.

По данным Министерства обороны, в настоящее время в Латвии проживают 22 539 молодых людей в возрасте 18-19 лет, из них 3581 может соответствовать требованиям призыва в СГО.

Как ранее сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель отдела планирования призыва в СГО Министерства обороны Кристерс Граузе, повестки молодым людям будут разосланы в течение недели. Повестки будут высланы на адреса электронной почты, а тем молодым людям, у которых ее нет, по декларированному месту жительства.

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