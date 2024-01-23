Как разобраться в составе пищевых добавок, а не просто выбрать самый дешевый или известный продукт

Выбирая пищевые добавки, латвийцам сложно понять состав, поэтому продукт выбирается по принципу самой низкой цены (10%) и хорошо известного бренда (12%), поскольку нам кажется "ну, рыбий жир и рыбий жир (или витамин D, или кальций) - какая разница", из своего опыта рассказывает специалист по питанию и преподаватель РСУ Ксения Андриянова.
"К сожалению, даже несмотря на строгие требования к сертификации, нужно вникать в то, что мы покупаем, иначе деньги будут выброшены на ветер. Например, только вчера я наткнулась в аптеке на добавку омега-3 стоимостью без малого 20 евро, а омега-3 там - всего лишь 10 мг вместо 1000 мг". Как же научиться читать и понимать маркировку на рыбьем жире? Разбираемся вместе!
Объем омега-3 или EPA и DHA не меньше 1000 мг - это первое, на что нужно обратить внимание. Часто по привлекательной цене можно приобрести большие упаковки, например, на 120 капсул, но, прочитав инструкцию, выясняется, что для достижения суточной нормы нужно употреблять 2 капсулы, а то и больше (я видела примеры, когда нужно употребить 20 штук в день!). Поэтому всегда стоит посчитать, насколько такая покупка выгодна. "Употреблять меньше 1000 мг омега-3 в сутки - малоэффективно. Реально ощутимое положительное влияние на здоровье достижимо только в случае употребления рекомендуемой дизировки", - поясняет преподаватель РСУ.
Источником омега-3 должна быть именно рыба. В стремлении сэкономить, предпочтение часто отдается растительным продуктам, а не тем, в которых омега-3 получен из рыбы. "Теоретически, конечно, и растительные продукты являются источником омега-3: льняное семя, чиа, орехи, рапсовое, подсолнечное масло, авокадо и некоторые другие продукты действительно содержат ALA - альфа-линоленовую кислоту, которая при попадании в организм превращается в EPA и DHA (именно они-то нам и нужны для укрепления иммунитета, здоровья сердца и сосудов, когнитивных способностей, зрения и многого другого). Но подвох кроется в количестве, которое нужно употребить, так как лишь 5-20% ALA превращается в EPА и только 0,5-4% - в DHA", - поясняет К. Андриянова.
"Пример из области питания: столовая ложка льняного семени содержит в общей сложности 2,4 грамма омега-3 источник которого - ALA - как будто много, но из него будет получено лишь 120 - 480 мг EPA и 12 - 96 мг DHA. Для сравнения - пол чайной ложки качественного рыбьего жира содержат 940 мг EPA и 470 мг - DHA, - говорит преподаватель, - Вы удивитесь, но даже веганам не следует "искать" омега-3 орехах, семенах и маслах - лучше отдать предпочтение продуктам из водорослей, так как они максимально близки по эффективности к рыбным".
Различные варианты омега в составе - не всегда хорошо. На полках аптек встречаются пищевые добавки на растительной основе - в их состав входят льняное масло, масло примулы, оливковое, масло зародышей пшеницы, масло лосося и сельди, ореховое масло - в результате организм получает омега-3, 6, 7 и 9. Казалось бы - это хорошо, ведь и омега-6, к примеру, позитивно влияет на повышенное давление, снижает холестерин, помогает бороться с лишним весом и так далее. Но подвох в том, что омега-3 и омега-6 должны быть в балансе, а у нас - современных людей - его нет, так как источников омега-6 много, а омега-3 мы не восполняем, поскольку не едим достаточно морских продуктов (минимум 200 гр. рыбы дважды в неделю).
"В своей профессиональной практике я заметила, что некоторые люди осознанно выбирают источники омега-3 растительного происхождения, потому что не любят вкус рыбы и отрыжку с рыбным привкусом. У меня самой такая и она мне тоже не нравится! Опрос тоже показал, что 21% жителей Латвии не употребляет рыбий жир по этой причине. Но нужно понимать, что лучшего источника омега-3, чем рыба, увы, нет. Поэтому я рекомендую искать рыбий жир без вкуса рыбы - такие уже давно существуют и доступны в латвийских аптеках", - поясняет специалист по питанию.
Про примулу - отдельно. Еще одна каверза - с маслом примулы: в народе укоренился миф, что она отличный источник омега-3. Подвох кроется в составе: масло примулы содержит линолевую и гамма-линоленовую кислоту (это омега-6!), а нам нужна - альфа-линоленовая (омега-3)!
Дополнительные витамины в составе рыбьего жира - деньги на ветер, так как омега-3 не добавляется в состав мультивитаминов из-за своих химических свойств. Единственное, что в рыбьем жире должно быть - это витамин Е и D. И даже в этом случае витамин D рекомендуется употреблять отдельно - в рыбьем жире его недостаточно.
"Помните выражение "скупой платит дважды", - подытоживает специалист по питанию, - И подойдите к выбору пищевой добавки ответственно, раз уж решили инвестировать трудом заработанные деньги. Некачественный продукт будет малоэффективен и обойдется гораздо дороже, чем высококачественная альтернатива. Чтобы не ошибиться, всегда ищите на полках в аптеках пищевую добавку с наибольшей концентрацией омега-3 или EPA и DHA (в некоторых добавках в составе эти кислоты пишутся отдельно) или спросите совет фармацевта".
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