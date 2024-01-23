Как разобраться в составе пищевых добавок, а не просто выбрать самый дешевый или известный продукт

"Пример из области питания: столовая ложка льняного семени содержит в общей сложности 2,4 грамма омега-3 источник которого - ALA - как будто много, но из него будет получено лишь 120 - 480 мг EPA и 12 - 96 мг DHA. Для сравнения - пол чайной ложки качественного рыбьего жира содержат 940 мг EPA и 470 мг - DHA, - говорит преподаватель, - Вы удивитесь, но даже веганам не следует "искать" омега-3 орехах, семенах и маслах - лучше отдать предпочтение продуктам из водорослей, так как они максимально близки по эффективности к рыбным".

Различные варианты омега в составе - не всегда хорошо. На полках аптек встречаются пищевые добавки на растительной основе - в их состав входят льняное масло, масло примулы, оливковое, масло зародышей пшеницы, масло лосося и сельди, ореховое масло - в результате организм получает омега-3, 6, 7 и 9. Казалось бы - это хорошо, ведь и омега-6, к примеру, позитивно влияет на повышенное давление, снижает холестерин, помогает бороться с лишним весом и так далее. Но подвох в том, что омега-3 и омега-6 должны быть в балансе, а у нас - современных людей - его нет, так как источников омега-6 много, а омега-3 мы не восполняем, поскольку не едим достаточно морских продуктов (минимум 200 гр. рыбы дважды в неделю).