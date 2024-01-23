16-летнюю школьницу не выпустили из поезда. Ей пришлось выйти на 30 километров дальше

Школьница поехала на поезде из Скрунды в Добеле, однако на нужной станции двери поезда не открылись и несовершеннолетняя девушка была вынуждена ехать до Елгавы, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Мать школьницы рассказывала передаче о произошедшем со слезами на глазах.
В январское воскресенье несовершеннолетняя дочь Аниты на поезде Лиепая - Рига отправилась из дома в Скрунде в общежитие учебного заведения в Добеле.
Дизельный поезд остановился на станции Добеле, подросток была готова выйти, однако двери конкретного вагона не открылись.
"В Добеле она не могла выйти, так как в поезде замерзли двери!
Она побежала к кондуктору и сказала, чтобы остановили [поезд] и она выйдет через другие двери. Она [кондуктор] заявила, что это сделать нельзя", - рассказала мать школьницы.
Девочка не успела добраться до ближайшего выхода, поезд тронулся к следующей остановке - в Елгаве. Следующая станция находится более чем в 30 километрах от общежития в Добеле.
После этого уже отец школьницы по телефону пытался выяснить подробности произошедшего.
"Муж позвонил кондуктору, а я - в железнодорожную службу [Pasažieru vilciens]. [Они] сказали, что помочь не могут! Я им говорю: "И что мне теперь делать?". Ночь на дворе! Темнота кромешная! (...) Ее выпустили на следующей остановке - в Елгаве", - продолжила мать.
Анита не понимает, почему машинист поезда не смог остановиться на 500-1000 метров дальше и выпустить ее дочь, чтобы она могла вечером добраться до общежития. В качестве одного из решений ей предложили вызвать такси. "Но кто за это заплатит?" - вопрошает мать.
Представители Pasažieru vilciens указали передаче Bez Tabu, что именно вызов такси является одним из сценариев действий, и в таком случае компания покрыла бы расходы.
Несовершеннолетнюю девушку от неприятной ситуации спас родственник, который приехал за ней из Добеле и довез до общежития.
"Если бы мы с мужем не звонили и дочь не позвонила бы нам и не рассказала о ситуации - что произошло бы с моим ребенком? Это не нормально. Если бы что-то произошло - кто бы за это ответил?" - спрашивает мать.
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