16-летнюю школьницу не выпустили из поезда. Ей пришлось выйти на 30 километров дальше

Анита не понимает, почему машинист поезда не смог остановиться на 500-1000 метров дальше и выпустить ее дочь, чтобы она могла вечером добраться до общежития. В качестве одного из решений ей предложили вызвать такси. "Но кто за это заплатит?" - вопрошает мать.

Представители Pasažieru vilciens указали передаче Bez Tabu, что именно вызов такси является одним из сценариев действий, и в таком случае компания покрыла бы расходы.

Несовершеннолетнюю девушку от неприятной ситуации спас родственник, который приехал за ней из Добеле и довез до общежития.

"Если бы мы с мужем не звонили и дочь не позвонила бы нам и не рассказала о ситуации - что произошло бы с моим ребенком? Это не нормально. Если бы что-то произошло - кто бы за это ответил?" - спрашивает мать.

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