Новый массированный ракетный удар по Киеву и Харькову. Что известно

Киев

Полиция публикует кадры, иллюстрируя сообщения о том, что в Киеве в результате утренней атаки повреждены многоэтажки, хозяйственные постройки и 12 автомобилей Фото: t.me/mvs_ukraine

Глава МВД Украины Игорь Клименко утром заявлял, что в результате массированного ракетного удара по стране погибли пять человек, в том числе один в Киеве. Однако городские власти позже заявили, что числившаяся погибшей женщина выжила и находится в больнице.

Мэр Виталий Кличко рассказал о 20 пострадавших, в том числе трех детях. «Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте», — писал он рано утром в телеграме.

В Святошинском районе Киева, по данным мэра, загорелась квартира в многоэтажном жилом доме, были повреждены балконы. В том же районе загорелись автомобили и нежилое двухэтажное здание, сообщали власти. В еще одном жилом доме в одной из квартир нашли несдетонировавшую боевую часть ракеты, уточнял Кличко.

В Дарницком районе Киева зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада, также без разрушений и пожара, писал в телеграме глава городской военной администрации Сергей Попко. В Печерском районе, как писал Кличко, тушили пожар в нежилом здании.

Харьков

В Харькове в результате обстрела сильно разрушен многоэтажный жилой дом Фото: T.ME/IHOR_TEREKHOV

Более значительные разрушения — в жилых кварталах Харькова, который снова обстреливали ракетами С-300, свидетельствуют фото и видео.