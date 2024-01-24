Как получить белорусский паспорт для ребенка, родившегося в Латвии? Разбор

заявление;

свидетельство о рождении ребенка, которому оформляется паспорт;

4 цветные фотографии, соответствующие возрасту ребенка, размером 40x50 мм (одним листом);

документ, подтверждающий внесение платы.

Паспорт, который выдается ребенку младше 14 лет, действует пять лет. А плата за его получение зависит от того, насколько быстро вы хотите пройти всю процедуру.

Если вы согласны ждать месяц, то паспорт получите бесплатно. Чтобы он был готов за две недели, придется заплатить около 12 евро, а если вы хотите получить документ за одну неделю, это обойдется приблизительно в 25 евро.

Отметим, что отделы по гражданству и миграции отказываются отвечать на любые вопросы по электронной почте, ссылаясь на "порядок подачи и рассмотрения электронных обращений граждан и юридических лиц".

Вы можете подать обращение через специальную систему или бумажным письмом. Также в отделы по гражданству и миграции можно звонить в рабочее время, но самым надежным выглядит способ прийти в офис и задать все вопросы лично.

Если у вас есть родные или друзья, которые могут сделать это для вас до того, как вы поедете в Беларусь, лучше всего будет поступить именно так.

МИД Латвии не рекомендует ездить в Беларусь

Напоминаем, что МИД Латвии по-прежнему не рекомендует ездить в Беларусь из-за массовых репрессий и невозможности защитить там законные права латвийцев.

Сейчас в Беларуси политзаключенными признаны более 1400 человек. Среди них есть и граждане Латвии. Так, в октябре прошлого года сообщалось, что были задержаны уже 25 латвийцев, которым предъявлены различные обвинения.

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