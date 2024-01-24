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Как получить белорусский паспорт для ребенка, родившегося в Латвии? Разбор

Chayka.lv
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Белорусский паспорт
Белорусский паспорт Фото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

С сентября 2023 года обменять белорусский паспорт можно только на территории Беларуси, это правило действует для всех граждан РБ, живущих за рубежом. По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), на 1 июля 2023 года в Латвии проживало 4353 гражданина Беларуси. Что делать, если у белорусских родителей в Латвии рождается ребенок и паспорт надо не поменять, а получить впервые? С таким вопросом читатель обратился в редакцию даугавпилсского портала "Чайка".

​Увы, одним походом в консульство Беларуси в Даугавпилсе не отделаться.

Куда ехать и какие документы брать с собой

Если у гражданина или гражданки Беларуси в Латвии родился ребенок и родители хотят ему оформить белорусский паспорт, для этого также придется ехать в Беларусь.

Но сначала для младенца надо получить свидетельство на возвращение. Как это сделать?

В консульство Беларуси в Даугавпилсе надо предоставить следующие документы:

  • заявление на выдачу свидетельства;
  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего;
  • свидетельство о рождении ребенка (легализованное и переведенное в установленном порядке);
  • две цветные фотографии несовершеннолетнего, соответствующие его возрасту, размером 40x50 мм (одним листом).

Консульство может рассматривать заявление до одного месяца, а готовое свидетельство на возвращение будет действовать до полугода.

За рассмотрение заявления придется заплатить 20 евро, а легализация одного документа в консульстве стоит 50 евро.

По всем дополнительным вопросам стоит обращаться в консульство в Даугавпилсе по телефону (+371) 6 54 20 965.

С готовым свидетельством на возвращение ребенка вам надо обращаться в Беларуси в отдел по гражданству и миграции по месту вашей последней регистрации в стране. Кроме этого документа, для оформления паспорта ребенку, которому еще нет 14 лет, нужно предоставить:

  • заявление;
  • свидетельство о рождении ребенка, которому оформляется паспорт;
  • 4 цветные фотографии, соответствующие возрасту ребенка, размером 40x50 мм (одним листом);
  • документ, подтверждающий внесение платы.

Паспорт, который выдается ребенку младше 14 лет, действует пять лет. А плата за его получение зависит от того, насколько быстро вы хотите пройти всю процедуру.

Если вы согласны ждать месяц, то паспорт получите бесплатно. Чтобы он был готов за две недели, придется заплатить около 12 евро, а если вы хотите получить документ за одну неделю, это обойдется приблизительно в 25 евро.

Отметим, что отделы по гражданству и миграции отказываются отвечать на любые вопросы по электронной почте, ссылаясь на "порядок подачи и рассмотрения электронных обращений граждан и юридических лиц".

Вы можете подать обращение через специальную систему или бумажным письмом. Также в отделы по гражданству и миграции можно звонить в рабочее время, но самым надежным выглядит способ прийти в офис и задать все вопросы лично.

Если у вас есть родные или друзья, которые могут сделать это для вас до того, как вы поедете в Беларусь, лучше всего будет поступить именно так.

МИД Латвии не рекомендует ездить в Беларусь

Напоминаем, что МИД Латвии по-прежнему не рекомендует ездить в Беларусь из-за массовых репрессий и невозможности защитить там законные права латвийцев.

Сейчас в Беларуси политзаключенными признаны более 1400 человек. Среди них есть и граждане Латвии. Так, в октябре прошлого года сообщалось, что были задержаны уже 25 латвийцев, которым предъявлены различные обвинения.

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