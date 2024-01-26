Почему рубят лес Шмерлис на Югле?

Прореживание сосняка в первую очередь осуществляется за счет вырубки отсталых, поврежденных болезнями и зараженных деревьев.

После завершения работ - летом/осенью 2024 года - в лесу планируется обустроить дорожки и улучшить их покрытие, а также создать места отдыха со скамейками. В целях предотвращения выбрасывания в лесу мусора на отдельных подъездных дорогах планируется установить барьеры и разместить в лесу камеры видеонаблюдения. Часть работ будет периодически повторяться каждые 2-3 года.

Как RUS TVNET сообщила представитель Rīgas meži Агнесе Корбе, несколько лет назад подобные работы проводились и в лесу Юглас, о чем положительно высказались жители округи, а благодаря установленным барьерам на въезде в лес там фактически нет мусора.

Во время проведения работ посетителей леса просят соблюдать требования безопасности и ограничения на передвижение!

После вырубки запланировано вывезти ветки и обустроить дороги. Работы могут быть приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Лес Шмерлис отличается от других лесных массивов Риги тем, что там сохранились сосновые рощи, которым около 200 лет. Также он известен наибольшим биологическим разнообразием недалеко от центра столицы - там растет около 300 видов растений.

SIA Rīgas meži - ​​муниципальное предприятие, основанное в 2008 году. Компания заботится о 62 000 га лесов, 446 га рижских парков и зеленых насаждений, а также о парке культуры и отдыха Межапарк площадью 367 га.

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