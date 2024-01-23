Первая жеребьевка призывников в СГО: что говорят президент и министр обороны

Есть большая вероятность, что и в будущем при призыве в Службу государственной обороны (СГО) нужно будет организовывать жеребьевку, заявил агентству LETA министр обороны Андрис Спрудс.

Количество добровольцев имеет тенденции к увеличению, и опыт соседних стран показывает, что одновременно следует проводить и случайный отбор.

Министерство обороны сделает все возможное, чтобы увеличить число добровольцев, однако, учитывая, что в ближайшие годы планируется значительно увеличить число призывников, велика вероятность того, что призыв придется сделать обязательным, отметил министр.

В ходе третьего призыва в СГО, который не смог привлечь достаточное количество добровольцев, во вторник была проведена жеребьевка молодых людей для призыва на службу.

Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш призвал журналистов и общественность не обращать внимания на слово "обязательный", поскольку главная цель - обеспечить привлекательность и эффективность службы.

"Это небольшое дополнение, и мы не должны обращать внимание на эту процедуру. Это помощь в принятии решения и небольшой толчок к тому, чтобы приобщиться к той огромной силе, которую общество дает молодым людям, приходящим в систему обороны", - подчеркнул командующий.

Уже сообщалось, что сегодня 300 новобранцев были отобраны с помощью специальной программы генерации случайных чисел и 150 человек будут приняты на службу после прохождения медицинских проверок.

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