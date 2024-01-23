Первая жеребьевка призывников в СГО: что говорят президент и министр обороны

Молодежи и обществу следует по возможности более широко разъяснить порядок отбора на призыв в Службу государственной обороны (СГО), подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во вторник в Рижском замке Ринкевич встретился с командующим Национальными вооруженными силами (НВС) Леонидом Калниньшем. На встрече обсуждались актуальные вопросы развития НВС и военная оборона восточной границы Латвии.
Президент был ознакомлен с актуальными вопросами в связи с введением СГО и состоявшейся сегодня первой жеребьевкой по призыву на службу.
"Надо помнить, что это первое такое событие, поэтому я призываю давать разъяснения и говорить с обществом и особенно с теми молодыми людьми, на которых выпадет жребий. Призываю поддерживать высокую планку оценки СГО среди военнослужащих", - сказал Ринкевич.
Командующий НВС проинформировал президента о предложенном решении по военной обороне восточной границы Латвии. Ринкевич призвал командование НВС информировать латвийское общество о практических мерах по укреплению военной обороны восточной границы страны.
24 января на заседании Совета национальной безопасности будет рассмотрен план действий по укреплению военной обороны на восточной границе Латвии, который в том числе включает в себя задачи с временными рамками.
Министр: обязательный призыв возможен и в будущем при наборе в СГО
Есть большая вероятность, что и в будущем при призыве в Службу государственной обороны (СГО) нужно будет организовывать жеребьевку, заявил агентству LETA министр обороны Андрис Спрудс.
Количество добровольцев имеет тенденции к увеличению, и опыт соседних стран показывает, что одновременно следует проводить и случайный отбор.
Министерство обороны сделает все возможное, чтобы увеличить число добровольцев, однако, учитывая, что в ближайшие годы планируется значительно увеличить число призывников, велика вероятность того, что призыв придется сделать обязательным, отметил министр.
В ходе третьего призыва в СГО, который не смог привлечь достаточное количество добровольцев, во вторник была проведена жеребьевка молодых людей для призыва на службу.
Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш призвал журналистов и общественность не обращать внимания на слово "обязательный", поскольку главная цель - обеспечить привлекательность и эффективность службы.
"Это небольшое дополнение, и мы не должны обращать внимание на эту процедуру. Это помощь в принятии решения и небольшой толчок к тому, чтобы приобщиться к той огромной силе, которую общество дает молодым людям, приходящим в систему обороны", - подчеркнул командующий.
Уже сообщалось, что сегодня 300 новобранцев были отобраны с помощью специальной программы генерации случайных чисел и 150 человек будут приняты на службу после прохождения медицинских проверок.
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