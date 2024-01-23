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Лидером "Нового Единства" на выборах в Европарламент может стать Домбровскис

rus.tvnet.lv/LETA
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Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис Фото: Lita Millere/LETA

Лидером списка кандидатов "Нового Единства" на выборах в Европарламент может стать исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис, свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

Официально список кандидатов на выборах партия планирует объявить в начале февраля.

Как сообщалось ранее, в Европарламент по списку "Нового Единства" также планируют баллотироваться министр иностранных дел, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш и действующие евродепутаты Сандра Калниете и Инесе Вайдере.

В Латвии выборы в Европарламент состоятся 8 июня.

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