Лидером "Нового Единства" на выборах в Европарламент может стать Домбровскис

Лидером списка кандидатов "Нового Единства" на выборах в Европарламент может стать исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис, свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.
Официально список кандидатов на выборах партия планирует объявить в начале февраля.
Как сообщалось ранее, в Европарламент по списку "Нового Единства" также планируют баллотироваться министр иностранных дел, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш и действующие евродепутаты Сандра Калниете и Инесе Вайдере.
В Латвии выборы в Европарламент состоятся 8 июня.
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