Во вторник, 23 января, НАТО подписала контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов (1,1 миллиарда евро) на производство сотен тысяч артиллерийских снарядов для пополнения сокращающихся запасов боеприпасов в странах НАТО, которые поставляют боеприпасы Украине.
По данным НАТО, новый контракт позволит закупить 220 тысяч 155-миллиметровых снарядов.
Это позволит странам НАТО пополнить свои запасы и поставить Украине дополнительные боеприпасы.
"Увеличение производства боеприпасов является абсолютной необходимостью, чтобы мы могли продолжать оказывать поддержку Украине", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы не должны позволить президенту [Владимиру] Путину победить в Украине. Это было бы трагедией для украинцев и опасно для всех нас", - добавил он.
По данным Европейского Союза (ЕС), прошлым летом Украина тратила от 4000 до 7000 снарядов в день, а Россия - 20 000 снарядов в день.
Российская военная промышленность значительно превосходит военную промышленность Украины, поэтому Киеву нужна помощь в противостоянии агрессии Москвы.
Однако снаряды не будут доставлены быстро. По данным НАТО, выполнение заказов занимает от 24 до 36 месяцев.
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