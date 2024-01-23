Командующий НВС рассказал, почему не надо выходить из договора о запрете мин

В своем Twitter командующий написал, что если мы будем первыми и единственными нарушителями конвенции, то, возможно, потеряем союзников, в том числе Канаду, которая является ведущей страной в боевой группе НАТО в Латвии.

"Нас ждут серьезные проблемы с приобретением мин", - добавил командующий.

Он пояснил, что возможности приобретения противопехотных мин крайне ограничены. Цивилизованные страны не производят и не продают их, а против тех, кто производит, вводят санкции.

Если латвийские предприятия попытаются сами начать производство противопехотных мин, они окажутся в санкционных списках и не смогут купить сырье, сказал Калниньш.

Латвии будет отказано в необходимых взрывчатых веществах, потому что будет считаться, что мы используем их для производства противопехотных мин, а эти военные материалы крайне необходимы НВС.

Чтобы приобрести противопехотные мины, придется обратиться к странам, с которыми Латвия в принципе не желает сотрудничать и которые находятся в санкционных списках различных цивилизованных государств, сказал командующий НВС.