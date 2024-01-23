Видео ⟩ Могут ли жители рассчитывать на то, что поезд прибудет вовремя?

В понедельник, 22 января, задержки поездов достигли апогея - поезда практически на всех линиях задерживались, иногда приходилось ждать почти по три часа. Недовольны как жители, так и власти, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Председатель Pasažieru vilciens подчеркивает, что ответственность должен взять на себя производитель новых электропоездов Škoda Vagonka.
"Мне надоело часто опаздывать. Это очень раздражает, особенно ожидания какого-то поезда после долгого рабочего дня. Я даже не знаю причину задержки, какие технические причины. Надо бы все исправить, а если поезд опоздает, то вовремя объявить", - рассказывает пассажирка Монта.
Министр сообщения Каспар Бришкенс подчеркивает, что его терпение иссякает.
"Я жду четких решений, или мы будем действовать соответственно, принимая серьезные решения. В этом случае я также ожидаю максимально возможного наказания для Škoda за эту ситуацию", - заявил Бришкенс .
Галерея: Новые электропоезда
Видео: Сюжет программы Panorāma
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