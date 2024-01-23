Видео ⟩ Могут ли жители рассчитывать на то, что поезд прибудет вовремя?

Председатель Pasažieru vilciens подчеркивает, что ответственность должен взять на себя производитель новых электропоездов Škoda Vagonka.

"Мне надоело часто опаздывать. Это очень раздражает, особенно ожидания какого-то поезда после долгого рабочего дня. Я даже не знаю причину задержки, какие технические причины. Надо бы все исправить, а если поезд опоздает, то вовремя объявить", - рассказывает пассажирка Монта.

Министр сообщения Каспар Бришкенс подчеркивает, что его терпение иссякает.

"Я жду четких решений, или мы будем действовать соответственно, принимая серьезные решения. В этом случае я также ожидаю максимально возможного наказания для Škoda за эту ситуацию", - заявил Бришкенс .

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