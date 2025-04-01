Оно указало, что один из этих беспилотников был оснащен георадаром.

Из Эстонии были привезены две собаки-спасателя, которые умеют искать в воде.

Польские военные инжинеры и саперы валят деревья и расширяют дорогу, "чтобы в случае необходимости можно было подвезти дополнительное насосное оборудование и увеличить и расширить мелиорационные мероприятия на данной территории", - говорится в сообщении.

В нем также указано, что в поисках принимают участие американские пехотинцы и водолазы морских сил США, а также технические специалисты Инженерного корпуса армии США, водолазы литовской армии, польские военные инженеры, эстонская военная полиция и специалисты государственных служб ряда стран.

Как уже сообщалось, трое из четырех американских солдат, пропавших без вести на полигоне Пабраде 25 марта, были найдены мертвыми в понедельник после того, как их бронетранспортер M88 Hercules был вытащен из болота после почти недельной поисково-спасательной операции. Четвертый солдат, находившийся в бронемашине, все еще разыскивается.

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