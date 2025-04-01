Корабль SpaceX с частными астронавтами отправился в первый орбитальный полет

Миссия получила название Fram2 - в честь норвежского корабля XIX века Fram, использовавшегося для арктических и антарктических экспедиций. В ходе полета экипаж выполнит целый ряд научных экспериментов, включая первые рентгеновские снимки людей в космосе, а также выращивание грибов в условиях микрогравитации.

Старт состоялся с Космического центра Кеннеди NASA во Флориде в 21:46 по местному времени в понедельник, 31 марта (04:46 по латвийскому времени во вторник, 1 апреля).

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Финансирование миссии и командование полетом обеспечил предприниматель китайского происхождения из Мальты - Чуньс Ван, основатель криптовалютного стартапа.

В состав экипажа также вошли: Яннике Микельсен, норвежская кинорежиссер и командир корабля; Рабеа Роге, немецкий специалист по робототехнике и пилот миссии; Эрик Филлипс, австралийский исследователь Арктики и Антарктики, медик и специалист миссии.

Подготовка экипажа длилась восемь месяцев. Полет рассчитан на продолжительность от трех до пяти дней. Корабль будет двигаться по орбите на высоте от 425 до 450 километров, стыковка с Международной космической станцией не предусмотрена.

После возвращения на Землю экипаж постарается выйти из капсулы без помощи медиков - это часть научного эксперимента, цель которого - изучить, насколько астронавты способны выполнять основные действия сразу после пребывания в условиях невесомости.

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