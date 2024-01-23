Видео ⟩ С известным парикмахером внезапно разорвали аренду, владельцы запрещают выносить вещи

Передача встретилась с парикмахером в тот день, когда он начал процесс переезда из места, где проработал много лет.

Кристапс также утверждает, что кто-то взломал его личные и корпоративные социальные сети, нанеся вред бизнесу.

После нескольких минут разговора передача узнает, что здание принадлежит родителям жены Кристапса, которые решили его выселить. Мужчина был возмущен таким известием, поскольку договор был расторгнут в присутствии клиентов. Ему дали всего две недели, чтобы собрать все свои вещи.

Однако, когда Кристапс уже был готов все упковать, ему помешали это сделать.

Интервью с Bez Tabu прерывает хозяйка здания, Диана, которая просит покинуть помещение и не дает Кристапсу забрать свои вещи из парикмахерской.

Владелица здания заявляет, что вещи нельзя забрать, потому что не было договоренности о том, что можно, а что нельзя забирать, поэтому она вызывает полицию.

Адвокат Арманд Логинс, не имеющий отношения к делу, отмечает, что такой "мыльной оперы" можно было бы избежать, если бы обе стороны уладили все бумажные формальности, когда начинали бизнес. Даже если речь идет о семье.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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