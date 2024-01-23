Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Будапешт по-прежнему воздерживается от ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО, обвиняя эту скандинавскую страну в политике "очернения" Венгрии и регулярных замечаниях о несоблюдении им норм правового государства. Венгрия имеет "право требовать уважения от Швеции, прежде чем готовиться к положительному решению", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в прошлом году.

В нынешнем году он пригласил своего шведского коллегу по должности Ульфа Кристерссона в Будапешт, чтобы вместе с ним обсудить заявку Швеции. В ответ министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что у его страны нет причин вести с Венгрией переговоры о вступлении в Североатлантический альянс. На саммите альянса в Мадриде летом 2022 года Венгрия официально направила Швеции приглашение вступить в НАТО без каких-либо оговорок, напомнил Бильстрём. "Поэтому я не вижу причин вести переговоры сегодня", - указал он.