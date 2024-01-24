Новые ракеты, которыми Россия обстреливает Украину: откуда в них дефицитные микрочипы

Экспорт машин, оборудования, различных устройств из Казахстана в РФ с января по ноябрь 2023 года был на 20% выше, чем в это же период 2022 года. Из таких бытовых и промышленных товаров РФ может получить драгоценные микрочипы двойного назначения для своих ракет.

В Казахстане недавно ввели онлайн-систему отслеживания экспорта в РФ. О ее эффективности говорить пока рано.

В соседнем Кыргызстане объемы экспорта в РФ в первый год войны выросли на 170%. В Турции, которая считается «теплой гаванью» для российского бизнеса, экспорт в Россию в 2022-м вырос на 60% по сравнению с предыдущим годом.

США и ЕС могли бы задействовать свои дипломатические ресурсы, чтобы убедить эти страны начать противодействовать реэкспорту компонентов для оружия в РФ.

Отдельная проблема — это то, что не входящие в ЕС страны, присоединяясь к его санкционным пакетам, проводят собственные проверки каждой подсанкционной компании и физического лица. Это занимает много месяцев и дает России больше времени для адаптации к ограничениям.

Что же в таком случае еще можно сделать? Полностью отказаться от экспорта российских углеводородов страны санкционной коалиции не готовы. Кроме того, фирмы-прокладки и фирмы-однодневки и дальше появляются в странах, не поддержавших санкции против России, как грибы после дождя, и ведут бизнес с российскими партнерами.