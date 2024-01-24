Новые ракеты, которыми Россия обстреливает Украину: откуда в них дефицитные микрочипы

В обломках крылатых ракет Х-101, которые Россия запустила по Украине 2 января, можно найти компоненты западных брендов. Уцелевшие фрагменты этих стратегических крылатых ракет могут о многом рассказать. И о том, как Россия обходит санкции, и о том, как она к ним адаптируется и накапливает запасы оружия.
Украинские военные, которые изучают эти фрагменты, находят, среди прочего, иностранные микрочипы двойного назначения. Некоторые могли оставаться еще в старых, довоенных запасах России. Некоторые, вероятно, попали в эту страну уже во время широкомасштабного вторжения в обход экспортных ограничений.
Ниже можно увидеть, как отличаются между собой платы бортовых компьютеров ракеты одной и той же модели Х-101. Одну нашли в 2022 году, а другую — в 2023-м. Анализируя их, украинские военные отметили ухудшение качества чипов, как и качества печати этих плат.
Однако, пусть и с трудностями, массовое производство стратегических и других типов ракет в России продолжается. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на январь 2024 года РФ может выпускать 115-130 стратегических ракет и 100-115 ракет оперативно-тактического класса в месяц. По меньшей мере 30% ракет Москва хранит в стратегическом резерве.
За почти два года войны РФ адаптировалась к многим ограничениям и научилась обходить санкции.
Аналоги, копии, заменители
По степени сложности производство электроники можно сравнить с освоением космоса. Россия не имеет собственного конвейерного производства современных микрочипов. Поэтому она сможет и дальше выпускать и накапливать такие ракеты и другие типы вооружений только в том случае, если у нее будет доступ к иностранной электронике.
Кроме того, российская промышленность пытается заменить собственными аналогами или скопировать ключевые компоненты бортовых компьютеров своих стратегических крылатых ракет. Именно они управляют выполнением полетного задания.
В Центре исследований трофейных и перспективных вооружений и военной техники Генштаба ВСУ анализировали бортовые компьютеры российских ракет, которые РФ выпускала по Украине в 2022-24 годах. Там отмечают технологические изменения, которые произошли за это время.
«Россия пытается заменить центральные процессоры и ПЛИС-матрицы [программируемые логические интегральные схемы - Ред.], два самых важных компонента, которые обеспечивают высокую скорость вычислений. Они заменяют их или на свои технологии, или пытаются скопировать иностранные образцы. Но они не могут достичь такого же качества. Это их самая большая проблема», — объясняет капитан Андрей Рудык, представитель центра.
Он показывает Би-би-си часть такого компьютера с ракеты Х-101, которую украинская ПВО сбила 2 января 2024 года.
«В бортовом компьютере этой ракеты есть импортные элементы питания, произведенные осенью 2022 года. Мы констатируем, что каким-то образом они попали в РФ уже после того, как начал действовать санкционный режим», — говорит Андрей Рудык.
Благодаря маркировке можно увидеть, что элементы питания произвела американская компания Vicor в сентябре 2022 года. Ракету сделали в первом квартале 2023 года. Запустили по Украине 2 января 2024 года.
В этот день украинская ПВО сбила 59 стратегических крылатых ракет воздушного базирования из линейки Х-101/Х-555/Х-55. Всего по Украине тогда выпустили 99 ракет разных типов.
Х-55 — это старая советская версия таких ракет. Х-555 — это их модернизированная версия, а Х-101 была разработана и запущена в массовое производство уже после распада СССР.
29 декабря 2023 года, во время самого массированного обстрела Украины с начала российского вторжения, РФ запустила около 90 ракет из этой линейки. Всего украинские военные тогда зафиксировали 158 ракет и барражирующих боеприпасов РФ в украинском воздушном пространстве.
В открытой базе данных иностранных компонентов в российском вооружении, которую составляет украинское Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), можно найти 30 разных деталей для ракет такого класса.
Все они были произведены иностранными компаниями и обнаружены во время войны в Украине. В числе производителей — американские бренды Intel, Analog Devices, Texas Instruments, AMD, Zilog.
Военные отмечают, что на нынешнем этапе войны промежуток времени между производством такой ракеты и ее запуском сокращается.
«То, что РФ использует ракеты сразу с конвейера может свидетельствовать об их дефиците. И также о том, что они их испытывают в условиях боевых действий. Такова мировая практика — оружие лучше испытывать на войне, а не на полигоне», — объясняет Андрей Рудык.
Дефицит ракет — это все же последствие санкций.
Неудачи санкционных ограничений
Украинские военные, члены правительства и эксперты признают, что санкции однозначно действуют. Из-за них РФ в любом случае производит и накапливает меньше ракет, чем до полномасштабного вторжения.
Если бы не было санкций, то доступ России к компонентам крылатых ракет был бы значительно более широким и легким. Соответственно, ракет производили бы больше.
Но Украине и ее партнерам сегодня важно разобраться, как можно ограничить способность российского ВПК к адаптации в этих условиях.
Иногда, когда представители стран-производителей электроники видят перед собой данные о своих компонентах в российских ракетах, средствах РЭБ или военных самолетах, это вызывает у них разочарование. Так Би-би-си рассказывают те, кто присутствовал на таких встречах, происходивших за закрытыми дверями.
Страна может поддержать все санкционные пакеты ЕС и США. Может усилить экспортный таможенный контроль за перемещением военных товаров и товаров двойного назначения.
И после всего этого увидеть свои микрочипы, микропроцессоры или элементы питания в российской ракете, которой обстреляли Украину на втором году войны. И также обнаружить себя в топе списка стран, откуда Россия через посредников получает те компоненты, без которых современная крылатая ракета не полетит.
95% иностранных компонентов в российском оружии, которое было использовано против Украины, произведены компаниями из стран-партнеров Киева. Все они ввели санкции против РФ.
72% этих компонентов сделали американские фирмы. Эти данные в своем совместном исследовании приводят Киевская школа экономики и международная рабочая группа по санкциям Ермака-Макфола.
При этом импорт военных компонентов в Россию, по данным авторов, после февраля 2022 года сократился приблизительно на 10%. А вот импорт товаров двойного назначения с тех пор упал примерно на треть. Например, именно чипы двойного назначения российский ВПК использует для производства крылатых ракет Х-101 после того, как он оказался под санкциями.
В этом исследовании приводится список стран, в которых зарегистрированы компании-производители электроники и других компонентов вооружений. Именно тех, которые Россия до сих пор использует. И главное — тех, которые были найдены в зоне боевых действий или в городах и селах Украины после атак российских ракет и беспилотников.
При этом, кроме Китая, который не поддерживает санкции против РФ, все остальные страны не экспортируют военные товары или товары двойного назначения в страну, которую они признали агрессором и с политической, и с юридической точки зрения.
Список этих стран можно увидеть на диаграмме из исследования Киевской школы экономики, которое опирается на данные НАПК. Ее эксперты задокументировали почти 2,8 тыс. иностранных компонентов российского оружия.
Формально производители не несут ответственности за то, что происходит с их технологиями и товарами в третьих и четвертых странах, объясняет глава аналитического центра StateWatch Глеб Каневский.
Но при этом они могут прописать запрет на реэкспорт своей продукции в РФ в договоре об их передаче, поставках и продаже.
Каким же образом России удается обходить санкции?
Деньги и посредники: условия для обхода санкций
Иностранные комплектующие оказываются в российских ракетах по двум основным причинам.
Во-первых, после двух лет войны против Украины и действия санкций у России все еще есть достаточно денег, чтобы платить и за дорогую иностранную электронику, и за обход ограничений. Она делает это за счет доходов от торговли газом, нефтью, нефтепродуктами и другими природными ресурсами.
По оценкам Глеба Каневского, сейчас России приходится платить на 10-15% больше, чем раньше, чтобы получить подсанкционные товары для своего ВПК.
Основной инструмент — это поставки в Россию электроники через третьи страны при помощи посреднических фирм-прокладок. И это вторая основная причина, по которой Россия и дальше может производить на конвейерах и Х-101, и сотни других разновидностей военно-промышленной номенклатуры.
Эти третьи страны могут стоять в стороне от санкций России и продолжать с ней свободно торговать, как это делает Китай. Именно через него сейчас идет до 80% российского непрямого импорта комплектующих к ракетам и другого оружия, как указано в анализе Киевской школы экономики. В 2022-м экспорт из Китая в Россию вырос почти на 13% по сравнению с 2021 годом.
«Мы видим, как выросла доля Китая в импорте в Россию компонентов, произведенных в других странах», — отмечает Елена Трегуб, исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), которая изучает, как Россия импортирует составляющие для вооружений в обход санкций. По ее словам, электроника была на втором месте по стоимости среди всех видов импортных товаров из Китая.
Но третьи страны могут и поддерживать санкции, по крайней мере официально. К числу таких государств относят и Казахстан. «Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев во время визита Германию в сентябре 2023 года.
Экспорт машин, оборудования, различных устройств из Казахстана в РФ с января по ноябрь 2023 года был на 20% выше, чем в это же период 2022 года. Из таких бытовых и промышленных товаров РФ может получить драгоценные микрочипы двойного назначения для своих ракет.
В Казахстане недавно ввели онлайн-систему отслеживания экспорта в РФ. О ее эффективности говорить пока рано.
В соседнем Кыргызстане объемы экспорта в РФ в первый год войны выросли на 170%. В Турции, которая считается «теплой гаванью» для российского бизнеса, экспорт в Россию в 2022-м вырос на 60% по сравнению с предыдущим годом.
США и ЕС могли бы задействовать свои дипломатические ресурсы, чтобы убедить эти страны начать противодействовать реэкспорту компонентов для оружия в РФ.
Отдельная проблема — это то, что не входящие в ЕС страны, присоединяясь к его санкционным пакетам, проводят собственные проверки каждой подсанкционной компании и физического лица. Это занимает много месяцев и дает России больше времени для адаптации к ограничениям.
Что же в таком случае еще можно сделать? Полностью отказаться от экспорта российских углеводородов страны санкционной коалиции не готовы. Кроме того, фирмы-прокладки и фирмы-однодневки и дальше появляются в странах, не поддержавших санкции против России, как грибы после дождя, и ведут бизнес с российскими партнерами.
В этой ситуации есть смысл требовать от мировых производителей электроники более тщательных проверок еще на этапе заключения договоров о поставках и продаже своих товаров, считает Елена Трегуб. Другими словами, они должны лучше проверять, с кем именно имеют дело, и не окажется ли в результате их процессор не в китайском компьютере, а в российской ракете Х-101.
«Я рассказывала в Конгрессе США о случае швейцарского производителя чипов высокого уровня, который торговал с китайской фирмой, основанной российским бизнесменом после 2014 года. Компания из Швейцарии ответила нам в переписке, что там не видели проблемы в таком сотрудничестве и что имели дело c российским бизнесменом, который ведет бизнес в Китае», — говорит Трегуб.
Вторичные санкции: невозможное становится возможным
Другой механизм усиления контроля за торговлей в интересах российского ВПК – это вторичные санкции в отношении банков, которые обслуживают сомнительные транзакции.
В конце 2023 года американский президент Джо Байден издал указ, согласно которому США смогут накладывать санкции на иностранные финансовые организации, по сути, за содействие импорту в РФ компонентов для оружия.
В этом указе банкам рекомендуют не работать с фирмами, которые часто меняют своих конечных клиентов и не предоставляют прозрачной информации о бизнес-партнерах.
Понятно, что турецкие или китайские финорганизации могут этого не делать, но за сотрудничество с российскими импортерами или фирмами-прокладками отныне США смогут ввести против них санкции. Это и есть так называемые вторичные ограничения, которые налагаются на тех, кто предоставляет услуги компаниям-нарушителям основных санкций.
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Так что, несмотря на все трудности, демократический мир идет дальше в вопросе контроля над экспортом в РФ. В середине 2023-го года корреспонденты Би-би-си присутствовали на встрече британских экспертов по санкциям, где о таких вторичных ограничениях говорили только как о гипотетической перспективе.
Но уже через полгода США все же ввели новые правила и создали предпосылки для их введения. Хотя были опасения, что это ограничит свободу в международной торговле.
Эффективные вторичные санкции могут еще больше сузить выбор обходных путей для поставок запрещенных компонентов в Россию и заставить платить за них еще более высокую цену.
И если ЕС в 2024 году криминализует обход санкций, как он это обещал, и выдвинет аналогичные требования к иностранным банкам, это станет еще одним шагом в этом направлении. Суммарно эти меры и усилия должны замедлить скорость накопления вооружений в России и уменьшить масштабы их производства.
В подготовке материала принимали участие Дмитрий Власов и Владислав Смилянец.