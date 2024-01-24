Министр: на создание линии обороны на границе с РФ может уйти десятилетие

Предварительные оценки затрат уже сделаны, но еще уточняются. Правительству предстоит решить, как совместить эти расходы с другими приоритетами государства, сказал Спрудс.

"Финансовые ресурсы - немаловажный вопрос, так как есть и другие важные направления. Речь идет о значительных суммах. У нас есть план на несколько лет вперед, где конкретно расписаны мероприятия, как мы будем его реализовывать. В целом речь идет о следующем десятилетии, в течение которого будет проводиться строительство и укрепление", - сказа глава Минобороны.

Как сообщалось, ранее министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Для сдерживания и блокирования любой потенциальной военной агрессии страны-агрессора против стран Балтии план предусматривает различные контрмобильные меры на внешней границе НАТО и Евросоюза.

Соглашение не предусматривает, что все страны должны начать и закончить строительство линии обороны синхронно.

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