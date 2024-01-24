Министр: на создание линии обороны на границе с РФ может уйти десятилетие

Строительство линии обороны стран Балтии в Латвии может продлиться следующее десятилетие, заявил агентству LЕТА министр обороны Андрис Спрудс, отметив, что расходы будут значительными.
Предварительные оценки затрат уже сделаны, но еще уточняются. Правительству предстоит решить, как совместить эти расходы с другими приоритетами государства, сказал Спрудс.
"Финансовые ресурсы - немаловажный вопрос, так как есть и другие важные направления. Речь идет о значительных суммах. У нас есть план на несколько лет вперед, где конкретно расписаны мероприятия, как мы будем его реализовывать. В целом речь идет о следующем десятилетии, в течение которого будет проводиться строительство и укрепление", - сказа глава Минобороны.
Как сообщалось, ранее министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Для сдерживания и блокирования любой потенциальной военной агрессии страны-агрессора против стран Балтии план предусматривает различные контрмобильные меры на внешней границе НАТО и Евросоюза.
Соглашение не предусматривает, что все страны должны начать и закончить строительство линии обороны синхронно.
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