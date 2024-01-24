Второй иностранный язык планируется преподавать дистанционно

Для ускорения этого процесса, чтобы школьники, которые не хотят изучать русский язык, уже сейчас могли учить другой иностранный язык, рассматриваются различные решения - например, школам могут разрешить заключать между собой соглашения о дистанционном или частично дистанционном преподавании языков.

Такое решение предложили депутаты Сейма, и Министерство образования и науки его концептуально поддержало. По мнению министерства, быстро добиться изменений будет сложно, и главным препятствием является нехватка учителей иностранных языков.

Например, за последние шесть лет было подготовлено всего 92 учителя немецкого языка. Чтобы обеспечить преподавание иностранных языков, школам уже разрешено нанимать приглашенных учителей без знания латышского языка.

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