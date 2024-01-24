Видео ⟩ "Автоохота" на оленей: стрелок получил максимальное наказание

Государственная служба лесного хозяйства проверила случай незаконной охоты на благородного оленя 9 декабря прошлого года в Салдусском крае на соответствие Закону об охоте и Правилам охоты. К стрелку применено максимальное наказание, предусмотренное Законом об охоте.
Организатор охоты на автомобиле привлечен к максимальному наказанию, предусмотренному Законом об охоте, - штрафу в размере 250 евро и лишению права на охоту сроком на два года.
Видео: Стрельба в оленей в Салдусском крае в декабре 2023 года
Трое человек, которые находились в зафиксированном на видеозаписи автомобиле в момент нарушения, были оштрафованы на 150 евро каждый за нарушение безопасности охоты. Участник охоты, который стрелял в оленя из автомобиля, также получил максимальное наказание, предусмотренное Законом об охоте за нарушение правил безопасности охоты - штраф в размере 250 евро и лишение права на ведение охоты сроком на один год.
Дело о незаконной охоте на оленей рассматривается Государственной полицией в рамках уголовного производства.
Государственная служба лесного хозяйства является государственным административным учреждением, осуществляющим контроль за ведением лесного хозяйства, соблюдением законодательства, регулирующего охоту и охрану природы, а также осуществляющим противопожарную защиту лесов.
Полиция установила причастных лиц, арестовала мужчину за незаконную охоту и конфисковала оружие. У мужчины было разрешение на владение оружием. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье о запретном использовании опасных средств, методов, орудий или приемов на охоте.
Согласно Уголовному закону такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.
Инцидент также привлек внимание президента Эдгара Ринкевича, который написал в соцсети X, что такая "дикость" заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом.
В Ассоциации охотников Латвии Латвийскому телевидению сообщили, что охотничьими угодьями, в которых произошел инцидент, управляет зарегистрированная в Яунлутрини ассоциация Jaunmuižas Mežrags.
В ассоциации заявили, что стрелок связан с этим клубом. Указанное объединение также является членом Латвийского союза охотников, поэтому союз также пообещал действовать в пределах своей компетенции.
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