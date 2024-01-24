Видео ⟩ "Автоохота" на оленей: стрелок получил максимальное наказание

Организатор охоты на автомобиле привлечен к максимальному наказанию, предусмотренному Законом об охоте, - штрафу в размере 250 евро и лишению права на охоту сроком на два года.

Видео: Стрельба в оленей в Салдусском крае в декабре 2023 года

Трое человек, которые находились в зафиксированном на видеозаписи автомобиле в момент нарушения, были оштрафованы на 150 евро каждый за нарушение безопасности охоты. Участник охоты, который стрелял в оленя из автомобиля, также получил максимальное наказание, предусмотренное Законом об охоте за нарушение правил безопасности охоты - штраф в размере 250 евро и лишение права на ведение охоты сроком на один год.

Дело о незаконной охоте на оленей рассматривается Государственной полицией в рамках уголовного производства.

Государственная служба лесного хозяйства является государственным административным учреждением, осуществляющим контроль за ведением лесного хозяйства, соблюдением законодательства, регулирующего охоту и охрану природы, а также осуществляющим противопожарную защиту лесов.