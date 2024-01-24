Британские СМИ: запланированный визит принцессы Уэльской в Латвию отменен

Как сообщалось, принцесса Кэтрин, жена британского наследного принца Уильяма, недавно перенесла операцию и, как ожидается, не будет участвовать в общественной жизни до конца марта. Ранее запланированная операция на брюшной полости прошла успешно, сообщила в среду британская королевская семья. После госпитализации принцесса продолжит выздоровление дома в течение примерно двух недель и, предположительно, не возобновит публичные выступления до Пасхи.

Подробности о причине операции не разглашаются.

According to The Telegraph, the Prince and Princess of Wales were planning short tours to Latvia and Italy and now the Princess is likely to miss out.



“The plan, said a source, is for the Princess to be “back with a bang” as soon as is feasible. https://t.co/VoU4u2sZzk — Isa (@isaguor) January 19, 2024

Неофициальный источник прокомментировал британской прессе: "Само собой разумеется, что приоритетом Уильяма является благополучие его жены и детей. Семья Кейт будет задействована там, где сможет, чтобы помочь. Кенсингтонский дворец отменил все зарубежные визиты. Также отложены запланированные визит принца и принцессы Уэльских в Латвию и тур по Италии в марте. На данный момент основное внимание уделяется выздоровлению принцессы".

Таблоиды, ссылаясь на упомянутый источник, сообщают, что одной из целей визита королевской семьи было посещение британских солдат, проходящих службу в Латвии.

Британская королевская семья несколько раз бывала в Латвии. В 2018 году Латвию посетили представители британской королевской семьи граф Уэссекский Эдвард и графиня София, в 2006 году - покойная королева Елизавета II, а нынешний британский король Чарльз, тогда принц Чарльз, принц Уэльский, посещал Латвию не один раз.

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