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Британские СМИ: запланированный визит принцессы Уэльской в Латвию отменен

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Reuters/AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

42-летняя принцесса Уэльская недавно перенесла операцию на брюшной полости, поэтому все королевские обязанности были временно отменены. Telegraph сообщает, что ее визиты в Италию и Латвию отменен из-за проблем со здоровьем.

Как сообщалось, принцесса Кэтрин, жена британского наследного принца Уильяма, недавно перенесла операцию и, как ожидается, не будет участвовать в общественной жизни до конца марта. Ранее запланированная операция на брюшной полости прошла успешно, сообщила в среду британская королевская семья. После госпитализации принцесса продолжит выздоровление дома в течение примерно двух недель и, предположительно, не возобновит публичные выступления до Пасхи.

Подробности о причине операции не разглашаются.

Неофициальный источник прокомментировал британской прессе: "Само собой разумеется, что приоритетом Уильяма является благополучие его жены и детей. Семья Кейт будет задействована там, где сможет, чтобы помочь. Кенсингтонский дворец отменил все зарубежные визиты. Также отложены запланированные визит принца и принцессы Уэльских в Латвию и тур по Италии в марте. На данный момент основное внимание уделяется выздоровлению принцессы".

Таблоиды, ссылаясь на упомянутый источник, сообщают, что одной из целей визита королевской семьи было посещение британских солдат, проходящих службу в Латвии.

Британская королевская семья несколько раз бывала в Латвии. В 2018 году Латвию посетили представители британской королевской семьи граф Уэссекский Эдвард и графиня София, в 2006 году - покойная королева Елизавета II, а нынешний британский король Чарльз, тогда принц Чарльз, принц Уэльский, посещал Латвию не один раз.

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