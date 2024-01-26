Работать в России = легитимизировать власть и войну? Острый спор Манского с Собчак

Собчак, отвечая на претензию Манского, отметила, что "уехать или остаться - это личный выбор каждого". "Я патриот своей страны. Но я уверена, что многие из тех, кто уехал - они тоже патриоты. Просто для них ситуация - жить в такое время в такой стране - стала невыносимой. Я это очень хорошо понимаю. У меня очень много друзей уехало, и, слава богу, мы продолжаем общаться, несмотря на то, что всё время все пытаются развести эти группы, чтобы они между собой конфликтовали".

Журналистка заявила, что траур у всех был, но он не может длиться вечно. "То, что люди хотят выпить шампанского и выйти посмотреть какую-то постановку - это нормально", - считает она.

В ответ на этот комментарий Манский показал Собчак в телефоне Facebook-страницу города Львов, в котором он родился. "Каждый день я вижу эти портреты (погибших солдат украинской армии - Прим. ред. ). Это парни, которых завтра будут хоронить во Львове. Когда я это вижу, я не могу видеть глянцевые фотографии из Москвы, которая живёт привычной жизнью. Для меня этот траур не заканчивается".

Собчак посоветовала Манскому, который родился в Украине и ходил там в школу, но уехал из России после аннексии Крыма, а не в 2022 году, не смотреть эти фотографии, потому что "где-то всегда голодают дети в Африке".

"Нет-нет, это не Африка! Это город, в котором я родился! Это Украина, это рядом! Это люди, которые учились со мной в одной школе, просто позже. Я хожу по военному кладбищу во Львове, и ребята, которые там похоронены - они младше моих дочерей. Я бы и рад избавиться от этого траура, но он во мне!" - ответил режиссер.

Многие зрители обратили внимание на макияж и укладку Ксении Собчак и предположили, что интервью было записано в тот же день, когда состоялась нашумевшая вечеринка Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor.

В дебатах Собчак и Манского есть ещё один забавный момент, когда бывшая ведущая "Дома-2" говорит документалисту: "Вы же знаете, Виталий, русский народ заставить каяться нельзя".

Напомним, после скандальной вечеринки Ксения Собчак разместила в своём Telegram-канале видеообращение, в котором принесла извинения за свой внешний вид в московском клубе.

Видео: Ксения Собчак vs Виталий Манский / Уезжать или оставаться?

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